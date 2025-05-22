照顧弱勢戶 屏縣兒少早療補助將放寬至18歲

屏東縣議員梁育慈關心兒少早療補助放寬年齡議題。（梁育慈服務處提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣早療補助限6歲以下，造成許多年滿6歲仍需持續療育的兒童無法受惠，家庭負擔沉重，在接獲發展遲緩兒童家長連署陳情後，縣議員梁育慈今天（22日）在議會業務質詢中呼籲縣府將補助年齡放寬；社會處回應，預計在明年度預算增加編列360萬元，針對弱勢戶辦理擴大補助到18歲。

梁育慈表示，日前收到57位發展遲緩兒童家長聯署陳情，反映目前早療補助僅限6歲以下，造成許多年滿6歲仍需持續療育的兒童無法受惠，家庭負擔沉重。尤其對於同時面對多重障礙的弱勢家庭而言，更需要穩定、多元的醫療與復健資源。

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梁育慈指出，根據目前制度，屏東縣的早療補助資格落後於多數縣市，目前台北市、新北市、桃園市、新竹縣與高雄市等地，已將補助年齡延長至18歲，台中市及彰化縣也延長至12歲。雖然屏東財政較為緊縮，但關鍵的弱勢福利政策不容忽視。

梁育慈進一步說，屏東縣2023年度早療補助服務人次為1561人，2024年度增加至2060人。若補助資格延長至18歲，可讓約600位發展遲緩兒童受益，縣府提供實質補助最能有效減輕家庭負擔，也讓早療資源更為完善普及。

「慢飛天使只是比一般孩子發展慢一些，若能持續接受療育訓練，仍有機會迎頭趕上」，梁育慈強調，目前補助僅止於學齡前，明顯不足以因應實際需求，呼籲社會處應儘速推動補助放寬至18歲，為更多孩子鋪設希望的道路，做家長最大的後盾。

社會處長劉美淑回應，預計在明（2026）年度預算增加編列360萬元，針對低收入戶、中低收入戶辦理擴大補助到18歲。梁育慈則建議若追加減預算許可，仍盼可盡早實施。

縣議員梁育慈（左）今天（22日）在議會業務質詢中呼籲縣府將早期療育補助年齡放寬；社會處長劉美淑（右）回應，預計明年度針對弱勢戶辦理擴大補助到18歲。 （圖取自屏東縣議會網站）

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