健康網》眼妝沒卸乾淨恐釀4傷害 醫：紅腫、畏光還可能傷視力

粘靖旻表示，殘留在眼睛周圍的化妝品，可能會造成眼睛不適；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕眼妝是精緻妝容的重點，不過也要注意眼睛健康與乾淨卸妝的重要性。高雄諾貝爾眼科診所院長粘靖旻表示，殘留在眼睛周圍的化妝品，可能會造成4種眼睛不適，其中包含「眼睛紅腫、搔癢」、「乾澀與灼熱」、「眼瞼發炎與脫屑」、「視力模糊和畏光」。選擇化妝品時應優先考慮通過眼科測試、低致敏性的產品，也應徹底卸妝。

粘靖旻在粉專「粘靖旻眼科醫師／高雄屏東」分享化妝品殘留在眼周的4種不適症狀。

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●眼睛紅腫與搔癢：化妝品殘留物會刺激眼睛表面，導致結膜充血發紅！不僅眼白部分會變得血絲明顯，還會伴隨著難以忍受的搔癢感。很多人會不自覺地揉眼睛，但這只會讓情況更糟，因為手上的細菌可能會進一步感染眼睛，如果發現眼睛莫名紅腫搔癢，請檢查是否有化妝品沒卸乾淨。

●乾澀與灼熱感：化妝品中的化學成分會破壞眼睛表面的淚膜，導致淚液蒸發加速。這會讓眼睛感到異常乾澀，甚至有灼燒般的刺痛感！長期下來，可能會發展成乾眼症，對眼睛健康造成更嚴重的威脅。每天睜眼就覺得不舒服、乾澀刺痛，就要警覺是否化妝品沒卸乾淨了。

粘靖旻表示，如果發現眼睛莫名紅腫搔癢，請檢查是否有化妝品沒卸乾淨；圖為情境照。（圖取自freepik）

●眼瞼發炎與脫屑：化妝品殘留物積聚在睫毛根部和眼瞼邊緣，會導致眼瞼發炎，症狀包括眼瞼邊緣紅腫、有硬塊感，甚至出現脫屑現象。嚴重時會影響睫毛生長，造成睫毛脫落或倒生，不僅影響美觀，還會不斷刺激眼球表面。如果早上起床發現眼睛周圍有黏稠分泌物或結痂，要特別注意了。

●視力模糊與畏光：當化妝品微粒進入眼睛，會在角膜表面形成微小傷口，導致視力暫時模糊不清。同時，這些傷口會增加眼睛對光線的敏感度，讓你無法直視正常亮度的光線。這種情況下，你可能會不自覺地頻繁眨眼或瞇眼，長期下來可能導致視力下降和頭痛。如果化妝後或卸妝後發現視力突然下降或怕光，請立即清洗眼睛並就醫檢查。

粘靖旻提醒，選擇化妝品時優先考慮通過眼科測試、低致敏性的產品；卸妝時，一定要徹底且輕柔，特別是眼線、睫毛膏等眼周彩妝！如果已經出現以上症狀，請停用所有眼部化妝品，並尋求眼科醫師協助，千萬不要自行用藥或硬撐，美麗很重要，但眼睛健康更珍貴！

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