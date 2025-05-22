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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

食藥署稽查端午節食品 台中、台南和雲林被檢出問題

2025/05/22 16:43

食藥署公布，粽子商品和原物料稽查中，包括台中市、台南市和雲林縣都有商品和原料被檢出有問題，依照食安法裁罰3萬元到4萬元；示意圖，圖中食物與本文無關。（資料照）

食藥署公布，粽子商品和原物料稽查中，包括台中市、台南市和雲林縣都有商品和原料被檢出有問題，依照食安法裁罰3萬元到4萬元；示意圖，圖中食物與本文無關。（資料照）

〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署今天（22日）公布今年端午節複合專案全台稽查，針對粽子商品和原物料稽查中，包括台中市、台南市和雲林縣都有商品和原料被檢出有問題，被依照食安法裁罰3萬元到4萬元。

為確保民眾食用端午應景食品的衛生安全，食品藥物管理署聯合地方政府衛生局共同執行。專案內容主要包括「粽子製造業稽查」及「販售業稽查暨應景食品抽驗」等2項稽查專案，於食品製造端、販售端加強稽查抽驗。

「粽子製造業稽查」總計查核業者76家，查獲部分業者登錄資料不全及食品良好衛生規範（GHP）準則不符合規定等缺失，經限期改善後都複查合格； 另產品責任險查有1家業者未續投保，標示查核179件，有1件不符合規定，皆已由所轄地方政府衛生局依法裁處。

另外，針對「販售業稽查暨應景食品抽驗」總計查核業者248家，查獲部分業者登錄資料不全、文件保存資料不齊全及GHP準則不符合規定，後續都複查合格；另查核食品標示820件，2件不符合規定；抽驗應景食品593件，1件不符合規定。前述不符合規定者，均已由所轄地方政府衛生局依法裁處。

食藥署端午節稽查結果。（食藥署提供）

食藥署端午節稽查結果。（食藥署提供）

食藥署端午節稽查結果。（食藥署提供）

食藥署端午節稽查結果。（食藥署提供）

食藥署端午節稽查結果。（食藥署提供）

食藥署端午節稽查結果。（食藥署提供）

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