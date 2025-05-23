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健康網》茭白筍鮮甜正當季！ 料理「1秘訣」草酸減量更美味

2025/05/23 08:30

農糧署分享，茭白筍水分多，熱量低，膳食纖維豐富。料理前掌握快速汆燙1訣竅，不但可減少草酸含量，肉質也會更柔軟鮮美；示意圖。（圖取自photoAC）

農糧署分享，茭白筍水分多，熱量低，膳食纖維豐富。料理前掌握快速汆燙1訣竅，不但可減少草酸含量，肉質也會更柔軟鮮美；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕5月茭白筍產季開始，口感鮮甜爽脆，品嘗正是時候。農糧署分享介紹，台灣栽種的茭白筍可分為2種，青殼種為早生種，5-10月為主要產季；赤殼種為晚生種，9-11月為主要產季；兩者外型特色相異，口感特色也不同。茭白筍水分多，熱量低，膳食纖維豐富，吃法也多樣。料理前掌握快速汆燙1訣竅，不但可減少草酸含量，肉質也會更柔軟鮮美。

2種茭白筍 南北大不同

您知道台灣栽種的茭白筍，其實也有不同品種嗎？農糧署於臉書專頁「鮮享農YA-農糧署」發文表示，以包覆筍肉的葉鞘顏色作為區別，台灣栽種的茭白筍可分為以下2類：

青殼種：為早生種，以5-10月為主要產季，主要栽種於中南部地區。常見有嫩筍短胖的「青殼早生（敢當種）」，為埔里地區普遍栽種的品種，外型特色為葉鞘偏青綠色，嫩筍較為短胖，筍肉白皙；除此之外，還有嫩筍較為細長的「台中1號」，葉鞘偏淡綠色，嫩筍較為細長，筍肉亦白皙，具脆嫩、纖維少等特色。

赤殼種：為晚生種，以9-11月為主要產季，主要栽種於新北、桃園等地區。葉鞘紅色斑點較少者為「桃園1號」，紅色斑點較多者則為「桃園2號」，兩者皆為橢圓形嫩筍、黃白色筍肉，具有甜度高、黑心率低等特色。

農糧署分享介紹台灣南北生產的茭白筍，產季、外型特色大不同。（圖取自農糧署臉書）

農糧署分享介紹台灣南北生產的茭白筍，產季、外型特色大不同。（圖取自農糧署臉書）

至於料理茭白筍時，筍殼要到底要不要剝？農糧署曾於臉書發文表示，茭白筍殼是天然的保鮮盒，筍殼可鎖住水分與鮮甜，同時保留脆嫩口感，料理前記得「不必特別剝除」。只要以清水沖洗表面，並裁短尾端、切除底部約0.5公分處即可，以便後續料理。

推薦懶人3料理輕鬆煮

另，農糧署說，若想品味茭白筍的原汁原味，推薦以下蒸、煮、烤3種方式。料理好的茭白筍除可直接鮮食，也可搭配鹽巴、沙拉醬、蒜頭醬油等沾料，為食材增甜提鮮，更添風味。

電鍋蒸：懶人料理法超方便，內鍋不加水，外鍋一杯水，跳起後再悶10分鐘。

湯鍋煮：口味偏濕潤鮮甜，鍋中滾水煮沸，下鍋氽燙5-8分鐘，待底部切面呈均勻透明即可。

烤箱烤：底部鋪上烘焙紙，烤箱預熱10分鐘後，以180度烘烤15分鐘即可。

農糧署說，茭白筍殼是天然的保鮮盒，筍殼可鎖住水分與鮮甜，因此，料理前記得不必特別剝除。（資料照）

農糧署說，茭白筍殼是天然的保鮮盒，筍殼可鎖住水分與鮮甜，因此，料理前記得不必特別剝除。（資料照）

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