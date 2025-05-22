43歲女車禍撞斷多顆門牙 「即拔即植」縮短療程重拾自信

醫師林敬容表示，「即拔即植」可縮短治療時間、減少手術次數，有助維持原有組織的完整性，特別適用於審美要求較高的前牙區。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕43歲陳小姐因車禍導致上顎多顆門齒斷裂，經急診初步緊急處理後，門診醫師檢查發現陳小姐有1顆側門齒因根管治療穿孔需拔除，醫療團隊評估後採用「即拔即植」方式重建，當日拔除牙齒同時立即植入人工植體，裝上臨時假牙，讓她不用擔心美觀問題，且縮短療程時間及保留齒槽骨高度，待植牙傷口復原穩定後，即換上正式假牙，重建後的齒列協調、外觀自然。

奇美醫院牙醫部贋復補綴牙科主治醫師林敬容表示，拔牙後若未即時處理，牙槽骨在3到6個月內可能發生明顯吸收，橫向骨質流失可達60%、垂直高度減少亦常見，進一步導致牙齦塌陷、牙位不整齊、假牙難以設計等問題。

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林敬容說，傳統植牙流程常須分階段進行，整體療程往往需時數月以上，不僅費時，也可能影響日常生活與外觀自信。即拔即植技術可縮短治療時間、減少手術次數，並有助於維持原有組織的完整性，特別適用於審美要求較高的前牙區。透過跨專科合作與精確的術前規劃，可有效達成功能與外觀兼顧的治療目標。

林敬容指出，即拔即植需嚴格選擇適應症，包括無明顯感染病灶、頰側骨板結構完整、牙齦厚度足夠、齒槽骨量可提供足夠植體初期穩定性、病人有良好的口腔衛生習慣，且配合度高等，術前需透過3D電腦斷層掃描，評估骨質厚度與周邊組織情形，以判斷是否適宜。

且術後2週內建議採流質飲食，避免植體受力，之後4個月內也應以軟質食物為主，口腔衛生更不可鬆懈，並依照醫囑定期回診追蹤，才能讓植體穩定，未來使用長久無虞。

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