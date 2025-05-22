桃市府抽檢端午節應景產品 「脆筍片」二氧化硫超標

桃市府衛生局於粽子攤商、超市、賣場、餐飲業及粽子製造業等場所抽驗端午節應景產品。（衛生局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府衛生局端午節前針對應景的粽類產品及包粽常見食材進行抽檢，總計抽檢149件產品，其中有1件脆筍片檢出二氧化硫超標，已要求業者下架退貨同批產品，而提供廠商源自嘉義縣，已移請所轄的嘉義縣衛生局後續處辦。

衛生局表示，抽檢場所有粽子攤商、超市、賣場、餐飲業及粽子製造業等場所，抽驗包括各類粽子、鹹蛋黃、乾香菇、菜脯、蝦米、肉類製品、調味醬等共149件產品，其中，抽驗肉類產品52件，檢驗乙型受體素或萊克多巴胺，包含因應今年3批澳洲輸台豬肉驗出萊克多巴胺事件，桃市府立即啟動聯合稽查，加強查核校園午餐自設廚房、團膳工廠、肉品分切廠及賣場，經查產地標示皆符合規定，乙型受體素或萊克多巴胺皆未檢出。

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另抽驗包含粽子、粽葉及包粽餡料如蝦米、鹹蛋黃、乾香菇等，檢驗食品中微生物、蘇丹色素、防腐劑、二氧化硫、過氧化氫、甲醛、環氧乙烷及甜味劑等項目，其中1件脆筍片檢出二氧化硫0.46g/kg超標，限量標準為0.03g/kg，已違反食品安全衛生管理法第18條規定，可處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局表示，抽驗結果公布於桃園市衛生局網站及桃食安心資訊平台的「新聞稿」區供民眾參考，呼籲食品製造業者在選用豬肉等原料時，應優先採購來源清楚、合法合格的產品，確保可追溯性，並對製售食品如實標示產地；也提醒民眾在選購粽子與相關肉品時，建議注意產品標示與來源資訊，選擇信譽良好的商家，以確保自身與家人飲食安全。另使用乾粽葉前務必澈底清洗，以降低農藥、二氧化硫、過氧化氫等物質進入食品的風險。

若有因消費問題或任何爭議，可撥打0800-285000或1950消費者服務專線，向衛生局或桃園市消費者服務中心申訴。

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