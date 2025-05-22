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健康網》出個門就皮膚癢？醫提醒夏天易中招的皮膚病

2025/05/22 14:27

醫師提醒，夏天很容易發生毛毛蟲皮膚炎，即使只是空氣中飄過的毛毛蟲細小毒毛也可能讓皮膚超癢；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，夏天很容易發生毛毛蟲皮膚炎，即使只是空氣中飄過的毛毛蟲細小毒毛也可能讓皮膚超癢；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾只是外出一下，或是在公園散步後，就感覺皮膚超癢，灼熱、刺痛感，甚至還起小水泡。皮膚科醫師提醒，夏天很容易發生毛毛蟲皮膚炎，即使只是空氣中飄過的毛毛蟲細小毒毛，也可能引發不適感。他建議，戶外活動時不妨穿上長袖、長褲，保護皮膚。

安瑟美膚整形外科診所皮膚科主治醫師鄭惠文在臉書專頁「鄭惠文醫師：皮膚美肌微塑學苑 Dr.Vivi Beauty Academy」指出，毛毛蟲皮膚炎不是與特定的昆蟲有關係，而是與毛毛蟲身上的細小毒毛有關，因為碰到毛毛蟲的毒毛以後，皮膚所產生的刺激反應。毛毛蟲身上的細小毒毛一旦接觸皮膚，就像小針一樣扎進去，容易引起刺激、過敏反應。

毛毛蟲皮膚炎常發生在夏季，及季節交替的時間，尤其是在夏天或修剪樹木之後，特別容易中招。

鄭惠文說，別看細小毒毛軟綿綿的，當皮膚直接接觸，有些還只是空氣中飄過的毒毛針，可能出現的症狀包括：紅疹一片片、劇烈搔癢，甚至灼熱、刺痛感，厲害時甚至會起水泡。

醫師說，若不小心得到毛毛蟲皮膚炎，千萬別抓，記得先用清水沖洗；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師說，若不小心得到毛毛蟲皮膚炎，千萬別抓，記得先用清水沖洗；圖為情境照。（圖取自freepik）

怎麼預防被毛毛蟲「下毒手」？鄭惠文表示，預防主要原則是，出門在外多一點防護，例如，到郊外、公園、爬山時，穿長袖、長褲保護皮膚，避免靠近草叢、低垂的樹枝。若要修剪樹木、清理落葉，請記得戴帽子、口罩、手套，回家立刻洗澡換衣服，沖掉可能沾上的毒毛針。

鄭惠文補充，若不小心中招，記得千萬別抓，要用清水沖洗，如果情況變嚴重，或是癢到受不了時，建議看皮膚科醫師，開內服與外用的過敏藥止癢，以改善不適症狀。

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