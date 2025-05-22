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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》超過2罐可樂 兒童咖啡因就超標 影響層面一次看

2025/05/22 21:18

醫師表示，咖啡因不只影響睡眠品質，還會影響情緒與行為、骨骼與營養吸收，因此家長應該陪孩子建立「選擇飲品」的習慣；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，咖啡因不只影響睡眠品質，還會影響情緒與行為、骨骼與營養吸收，因此家長應該陪孩子建立「選擇飲品」的習慣；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我什麼時候可以喝咖啡？」禾馨民權婦幼診所兒童內分泌科醫師陳奕成分享1名孩童提出的問題並表示，目前美國兒科醫學會不建議12歲以下兒童攝取咖啡因，12-18歲青少年每天咖啡因攝取量不應超過100毫克，大概喝超過兩罐可樂就超過每日建議攝取的標準。咖啡因不只影響睡眠品質，還會影響情緒與行為、骨骼與營養吸收，因此家長應該陪孩子建立「選擇飲品」的習慣。特別是睡前、讀書前、運動後，更應避免含咖啡因飲品，才能讓孩子睡得好、長得高、情緒更穩定。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文表示，咖啡因是一種中樞神經興奮劑，而小朋友的身體與大腦對于咖啡因的刺激，作用和反應遠比大人更敏感，過量攝取或原本就對咖啡因敏感的孩子攝取後，可能會有以下影響：

●影響睡眠品質：咖啡因會讓孩子晚上難以入睡、睡得不安穩，長期睡眠不足會影響學習專注力，甚至干擾生長激素分泌。

●影響情緒與行為：孩子攝取過多咖啡因，可能出現焦躁不安、易怒、注意力分散，甚至可能加重本來就有的焦慮或過動傾向。

●影響骨骼與營養吸收：有研究發現，若孩子常喝可樂等含咖啡因飲料，可能會排擠乳製品的飲用頻率，結果鈣質攝取不足，影響骨骼健康與生長狀況。

多少飲料超過100毫克咖啡因

陳奕成指出，一罐350c.c.綠茶含約35毫克的咖啡因；一罐可樂也大約含有40毫克的咖啡因一罐350c.c.紅茶約 70毫克的咖啡因；普通美式咖啡則含100–200毫克的咖啡因；所以一天只要不小心喝超過兩罐可樂，就會超過每日建議攝取的標準。

陳奕成提到，含咖啡因飲品對兒童健康的影響，不僅來自於咖啡因本身，同時也來自其中伴隨的高糖分和其他加工成分。許多研究都一再證實，經常飲用這些含糖飲料會增加兒童肥胖的風險，並可能影響他們成人之後的代謝健康問題。

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