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衛福部問卷調查「護理師兼清潔員」卻只問主管？ 做法惹議

2025/05/21 20:11

衛福部問卷調查「護理師兼清潔員」，卻只問主管?楊佩樺評論方向對、但作法歪了。（翻攝臉書）

衛福部問卷調查「護理師兼清潔員」，卻只問主管?楊佩樺評論方向對、但作法歪了。（翻攝臉書）

〔記者王榮祥／高雄報導〕衛福部照護司發問卷，要調查有沒有醫院叫護理師兼作清潔人員?卻只問院方或護理部代表，沒問基層護理師！前基進高市黨部執行長、現擔任護理師的楊佩樺感慨方向對，但做法歪了。

楊佩樺說，上週行政院長卓榮泰出席護師節大會時，承諾不會讓護理師負擔非護理業務，像是清潔工作之類的（執行護理工作所需的不算），如果有醫院叫護理師去做清潔工作，就讓醫院降級。

沒想到今天接到陳情指出，衛福部照護司發出一份問卷，要調查有沒有醫院叫護理師兼作清潔人員，但只由院方或者護理部代表填寫，沒讓護理師填寫（問卷已結束，參考陳情者截圖提供）。

她質疑怎麼會是問院方或主管，哪個主管會說：「有唷，我們都會叫護理師做清潔工作，也會叫他們做護理專業本質以外的事?」

楊佩樺感慨表示，看到這份問卷的截圖真的很令人尷尬，這問卷結果絕對會和薪資調查一樣，和真實情況完全失真，如果衛福部照護司只想看數據來安慰說目前沒有這樣的情況存在，而不是想針對基層護理師的困境來解決，那這份問卷絕對能夠達到目的，夠自欺欺人。

她真心建議，不要讓有心改革的執政團隊敗在這神奇邏輯上，評論這問卷方向對、但作法歪了。

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