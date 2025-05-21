健康網》躲過感冒關鍵在「肺氣」 中醫授保養3方法

中醫表示，保養肺氣可透過養成運動習慣、避免生冷與冰冷飲料、避免體力超支；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為什麼總有人能在病情肆虐的辦公室、教室，成功躲過感冒，通過達爾文的考驗？中醫師邵禹豪表示，關鍵之一在於「肺氣」，肺氣是運作於體表，保護人體的第一關卡。保養肺氣可透過養成運動習慣、避免生冷與冰冷飲料、避免體力超支。

邵禹豪在臉書專頁「中醫師邵禹豪．禹你同行」發文表示，保養肺氣不一定要吃黃耆、人參、喝防疫茶，若能從身體找到解藥，又何必急於依賴外物呢？分享以下做法：

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●養成運動習慣：運動是對健康CP最高的治療，適度地流汗能夠激發心肺之氣，並幫助身體汰舊換新。

●避免生冷與冰冷飲料：生冷食物會損傷脾胃的陽氣，而脾胃也是肺氣的源頭之一。

●避免體力超支：舉凡縱慾過度、日夜顛倒、作息紊亂，都有可能過度耗損體力，為了救急而預支腎氣，也會使肺氣的根基不穩。

邵禹豪指出，夏天的溫差壓力，其實不亞於冬天，以台灣南部為例，外頭動輒攝氏35度高溫，室內的冷氣房長期維持24度，便有可觀的溫度差。若是在外頭曬完太陽而全身出汗，立刻進入室內又吹著冷氣，也會非常容易感冒，因此建議一定要盡快把汗擦乾，並且穿著輕便的防風外套。

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