健康網》吃青木瓜豐胸？ 營養師曝加「1物」烹調才有效

營養師表示，青木瓜的木瓜酵素濃度是熟木瓜2倍以上，搭配高蛋白食物烹調，有助身體加速吸收、高效利用蛋白質，或許有助美胸；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有人說，木瓜切開後流出的白色膠體，吃了可豐胸助泌乳，真有這麼神？營養師林雨薇指出，未熟偏生的木瓜削皮後，流出的白色汁液主要是木瓜酵素，有助蛋白質分解與吸收；而青木瓜的木瓜酵素濃度是熟木瓜2倍以上，搭配高蛋白食物烹調，有助身體加速吸收、高效利用蛋白質，或可幫助胸部更加美觀。

林雨薇於臉書專頁「林雨薇 營養師」發影音指出，其實無論熟木瓜、青木瓜，均不含可豐胸的雌激素或逆乳激素。切開後的白色汁液主要是木瓜酵素，它雖無法讓胸部變大，但有助蛋白質分解吸收；而蛋白質又是構成胸部下方肌肉層的原料成分之一，所以單吃木瓜對於豐胸可能無效，但若搭配高蛋白食物，或許可間接幫助胸部更美觀。尤其發育時期女性，如果想有好身材，也應多吃富含優質高蛋白的食物，包括：雞蛋、瘦肉、海鮮、魚肉等。

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木瓜酵素助烹調軟化肉質

對於傳言吃青木瓜燉排骨可豐胸的說法，林雨薇指出，目前雖無相關科學證實吃青木瓜可豐胸或助泌乳，但其實還是稍微有點道理。因為青木瓜的木瓜酵素濃度是熟木瓜的2倍以上，用來燉肉不僅可以幫助肉食軟化，加速蛋白質的分解和吸收，還能讓身體更有效率的利用這些蛋白質。特別提醒吃的時候，記得撈除上面油脂，肉跟湯一起吃，可以更完整的攝取營養成分，又不會吃進太多油脂。

營養師說，蛋白質是構成胸部下方肌肉層的原料成分之一，木瓜酵素雖無法讓胸部變大，但有助蛋白質分解吸收，烹調也有助肉食軟化；示意圖。（圖取自freepik）

4類過敏族群不宜吃青木瓜

此外，林雨薇也另於臉書發影音強調，吃完青木瓜若出現嘴巴麻痺、呼吸困難、腸胃不適等症狀，小心這是過敏反應。因為青木瓜所含大量乳白色膠體，其中幾丁質酶的結構，與乳膠中會導致過敏的蛋白質結構類似，所以有些人吃了之後觸發身體過敏反應，也稱為「乳膠—水果症候群」。並提醒以下4種高風險者要特別注意，也應避免吃青木瓜。

1.本身對乳膠過敏者，或是吃香蕉、奇異果、酪梨、栗子、葡萄等會有過敏反應，應特別小心。

2.本身有花粉症、氣喘、濕疹等反應的人，雖然不是乳膠過敏者，也有較高的機率會發生乳膠過敏反應。

3.長期接觸乳膠產品的人，例如：須透過乳膠手套去接觸醫療器材的醫療人員、醫生、護士、牙醫師等，都是高危險族群，須特別留意。

4.孕媽咪要特別留意，因為青木瓜當中的乳膠會導致刺激子宮收縮早產，以及流產的風險會增加，提醒千萬別吃。

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