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健康 > 心理精神

健康網》一開車就暴怒？ 醫授4技巧助大腦踩剎車

2025/05/21 19:18

醫師表示，可以透過深呼吸、轉移注意力、想像愉快的畫面、提醒自己來幫助大腦調節「踩煞車」；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，可以透過深呼吸、轉移注意力、想像愉快的畫面、提醒自己來幫助大腦調節「踩煞車」；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕開車時突然情緒高漲、怒火中燒，或是一點小事就猛按喇叭、加速逼車、甚至出口成髒，捷思身心醫學診所院長李旻珊表示，這可能都是「路怒症」（Road rage）現象，可以透過深呼吸轉移注意力想像愉快的畫面提醒自己來幫助大腦調節「踩煞車」。

李旻珊在臉書專頁「身心科 李旻珊醫師」說明，雖然日常常用「路怒症」這個詞來形容開車時的暴躁行為，但醫學上，它不是一個正式的疾病診斷，比較像是一種行為表現，一種情緒在壓力下的外顯。不過值得注意的是，這樣的失控反應，背後有時可能潛藏一種較少被提及的精神疾病，即間歇性爆發性疾患（Intermittent Explosive Disorder，簡稱IED）。

李旻珊說，患有IED的人，在情緒爆發時的反應強度，常常遠超過事件本身的嚴重性。例如：別人只是不小心切到車道，患者可能就出現激烈的暴怒、追車、甚至暴力行為。這不是單純的「脾氣不好」，而是大腦控制衝動的能力出了問題。

李旻珊指出，大腦中「前額葉」負責抑制衝動、判斷是非；而「杏仁核」則是情緒反應的核心。當壓力過大、睡眠不足或心理狀態不穩定時，杏仁核過度活躍，而前額葉抑制能力下降，就容易情緒失控。這也是為什麼「趕時間」、「塞車」、「壓力山大」這些情境，特別容易觸發路怒。

助大腦「踩煞車」小技巧

●深呼吸：慢慢吸氣、吐氣，幫助活化副交感神經，讓情緒平穩。

●轉移注意力：聽喜歡的音樂、播段輕鬆的廣播，轉移壞情緒。

●想像愉快畫面：回想一次旅行、一場歡笑，能有效減緩杏仁核的活性。

●提醒自己：我現在的情緒是可以被管理的，這不是世界末日。

李旻珊提醒，如果發現自己在駕駛時經常「變一個人」，甚至已經影響到生活、工作或人際，建議可以尋求專業協助。精神科醫師會協助判斷是否為IED或其他情緒障礙，並提供合適的治療方向。

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