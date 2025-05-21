健康網》一開車就暴怒？ 醫授4技巧助大腦踩剎車

醫師表示，可以透過深呼吸、轉移注意力、想像愉快的畫面、提醒自己來幫助大腦調節「踩煞車」；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕開車時突然情緒高漲、怒火中燒，或是一點小事就猛按喇叭、加速逼車、甚至出口成髒，捷思身心醫學診所院長李旻珊表示，這可能都是「路怒症」（Road rage）現象，可以透過深呼吸、轉移注意力、想像愉快的畫面、提醒自己來幫助大腦調節「踩煞車」。

李旻珊在臉書專頁「身心科 李旻珊醫師」說明，雖然日常常用「路怒症」這個詞來形容開車時的暴躁行為，但醫學上，它不是一個正式的疾病診斷，比較像是一種行為表現，一種情緒在壓力下的外顯。不過值得注意的是，這樣的失控反應，背後有時可能潛藏一種較少被提及的精神疾病，即間歇性爆發性疾患（Intermittent Explosive Disorder，簡稱IED）。

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李旻珊說，患有IED的人，在情緒爆發時的反應強度，常常遠超過事件本身的嚴重性。例如：別人只是不小心切到車道，患者可能就出現激烈的暴怒、追車、甚至暴力行為。這不是單純的「脾氣不好」，而是大腦控制衝動的能力出了問題。

李旻珊指出，大腦中「前額葉」負責抑制衝動、判斷是非；而「杏仁核」則是情緒反應的核心。當壓力過大、睡眠不足或心理狀態不穩定時，杏仁核過度活躍，而前額葉抑制能力下降，就容易情緒失控。這也是為什麼「趕時間」、「塞車」、「壓力山大」這些情境，特別容易觸發路怒。

助大腦「踩煞車」小技巧

●深呼吸：慢慢吸氣、吐氣，幫助活化副交感神經，讓情緒平穩。

●轉移注意力：聽喜歡的音樂、播段輕鬆的廣播，轉移壞情緒。

●想像愉快畫面：回想一次旅行、一場歡笑，能有效減緩杏仁核的活性。

●提醒自己：我現在的情緒是可以被管理的，這不是世界末日。

李旻珊提醒，如果發現自己在駕駛時經常「變一個人」，甚至已經影響到生活、工作或人際，建議可以尋求專業協助。精神科醫師會協助判斷是否為IED或其他情緒障礙，並提供合適的治療方向。

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