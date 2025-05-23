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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》早餐吃高C有活力！ 營養師點3水果 它「三高」超推

2025/05/23 06:30

營養師指出，奇異果富含維生素C，適合早餐吃，助提神；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師指出，奇異果富含維生素C，適合早餐吃，助提神；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一日之計在於晨，早餐吃對，一整天活力滿滿！營養師李婉萍表示，早餐選擇高油、高糖餐點，容易出現飽睏、注意力不集中等，建議一定要吃富含維生素C的食物，有助於精神提升，如小番茄、奇異果及橘子。其中奇異果有「三高」特性，也就是營養密度高、水溶性膳食纖維高、維生素C含量高，專注力提升，同時又能助排便，超推薦。

高糖高油餐點 容易飽睏脹氣

李婉萍在臉書專頁發影片分享，若早餐選擇高糖、高油餐點，如鐵板麵加大冰奶等，容易飽睏、脹氣，甚至出現注意力不集中的情形。建議早餐加入富含維生素C的食物，如小番茄、奇異果及橘子等超級水果，有助於提升精神、專注力。

營養師舉例，小番茄、奇異果及橘子富含維生素C；示意圖。（圖取自freepik）

營養師舉例，小番茄、奇異果及橘子富含維生素C；示意圖。（圖取自freepik）

李婉萍舉例，奇異果具有「三高」特性，也就是營養密度高，相同熱量下，所含的營養素種類、含量較高，小小1顆奇異果就含有20多種營養成分，營養滿滿；再者，奇異果也含有豐富的水溶性膳食纖維，有助於排便；最後，奇異果維生素C含量高，適合早餐吃。同時她推薦3款奇異果料理：

1. 奇異果優格：幫助排便順暢、提升反應力。

2. 奇異果法式吐司：提升認知，好吃又開心。

3. 奇異果豬排沙拉：提升專注力，吃得飽又有儀式感。

水果維生素C、檸檬酸防骨鬆？ 國健署解答

網傳水果的維生素C及檸檬酸，有助於鈣質吸收、防止骨質疏鬆？國健署曾解答，水果中的維生素C與檸檬酸確實能幫助鈣質吸收，但骨鬆成因不僅是鈣質攝取不足，還有其他的因素也會影響骨骼健康，所以不能只靠吃水果，預防骨質疏鬆症。

國健署建議，想要預防骨質疏鬆，最重要的是攝取足夠鈣質，依照「我的餐盤」建議，每天攝取1.5至2杯（每杯240毫升）的乳製品，並適度曬太陽，幫助維生素D的合成，促進腸道對鈣質的吸收，還能促進骨鈣的形成，最後，還要搭配適當運動，有助於骨質健全。

國健署提醒，預防骨質疏鬆，最重要的是攝取足夠鈣質，每天飲用足量乳製品、曬太陽助維生素D的合成，以及適度運動，護骨質健康；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

國健署提醒，預防骨質疏鬆，最重要的是攝取足夠鈣質，每天飲用足量乳製品、曬太陽助維生素D的合成，以及適度運動，護骨質健康；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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