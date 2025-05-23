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健康網》緩解肩膀傷害 中醫：運用3穴道、1茶飲降低不適
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕空手道向來是亞洲區賽事焦點，使得2025年世壯運中的空手道比賽倍受關注，有可能吸引民眾熱衷學習空手道。對此，彰化馬光中醫診所醫師羅凱陽提醒，空手道是上肢動作較多的運動，要小心肩膀傷害，一旦受傷，可以運用3穴道、1茶飲緩解運動不適感。
羅凱陽說，空手道常見傷害以肩膀關節為主，例如肩關節半脫位，當正拳全力揮擊時，容易造成肩膀關節的輕微脫位，這種脫位的肱骨球狀頭端容易往前滑脫，使二頭肌的肌腱輕微往前頂。
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羅凱陽接著說，當空手道上檔下檔等各種防禦姿態時，需要用力做出旋轉，這時肩膀旋轉肌群容易產生拉傷或撕裂傷，造成旋轉肌撕裂傷。
羅凱陽提供肩膀傷害的日常預防穴位及保健茶飲：
1.肩前穴
位置：腋前皺襞頭上1.5寸與肩鎖關節連線之中點位置。
功效：舒緩肩膀疼痛及肩周關節炎疼痛。
2.肩髎穴
位置：在肩後三角肌上部，肩峰後下方，舉臂外展時呈凹陷處。
功效：緩解肩膀上舉不利，肩周圍關節炎。
3.中平穴（肩周穴）
位置：膝蓋正面外側，再往下4寸之處，或足三里穴下1寸。
功效：止痛消炎，緩解肩膀周圍關節炎。
●疏經活血茶
成分：續斷2克、骨碎補2克、伸筋草1.5克、當歸3克、紅花1.5克、赤芍3克、炙甘草1克，用700CC熱開水沖開後，放置10分鐘後即可以飲用。
功效：疏經通絡，活血化瘀，修復肌肉韌帶。
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