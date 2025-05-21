健康網》「小滿」好煩躁 中醫：穴位、運動與飲食改善

小滿時節可能會感到悶熱，甚至覺得全身很黏膩；中醫師提建議。示意圖。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（21）日為節氣小滿，旅居加拿大的雲和中醫診所註冊中醫師陳啟志表示，「小滿」聽起來很可愛，這是一個悶、脹、濕、煩的節氣。

陳啟志在臉書專頁「陳啟志 Daniel Chen 溫哥華中醫師」表示，農曆到了五月，雨下得密、氣開始悶、太陽也不客氣，濕氣和熱氣就這樣一起登場。小滿是什麼？陳啟志表示，「小滿」意思是「物至於此，小得盈滿」，講的是田裡的麥子剛灌滿水分、還沒全熟。但在人體的層面，這時候你也很可能「滿」了！

請繼續往下閱讀...

「小滿」季節特色 早上頭暈氣不順

陳啟志表示，你可能感到氣不順、胃脹脹的，腿沉腳重、早上起來頭還暈的。出汗多但流不順，甚至黏答答的。還有那種悶熱悶熱的「煩」，好像也說不上來。其實，這些都是氣沒流通、濕氣卡住、熱氣悶著的結果。

陳啟志表示，天地之氣開始往「上升＋向外」擴散，而且越來越快。同時因為降雨增多、空氣濕重，濕氣也跟著往上冒。如果身體裡的濕氣也沒排出去，會產生什麼事？陳啟志形容，就像一鍋滾水蓋著鍋蓋，悶著悶著，氣壓就上來了。所以小滿這段時間，是一年裡最容易濕熱交困、悶在中焦（脾胃）的節氣。

小滿這段時間，會出現哪些狀況？陳啟志表示，你很可能：胃口差、嘴苦口黏、想吃冰；腸胃敏感、拉肚子、食物容易壞；容易起痘、出油、身體有黏膩感；情緒「悶悶煩煩」，好像有火但又發不出來。

小滿養生原則 清中有溫、淡中有動

陳啟志表示，這時節要養生，健脾祛濕是首要。濕氣一重，脾氣就懶得動。脾一不運作，氣機就困，濕氣只會越來越重。建議可以喝點「炒薏仁＋茯苓＋陳皮」煮的水，或是溫溫喝點紅豆水。另外需要多吃「輕」的食物，但不要寒涼。可以選擇山藥、蓮藕、冬瓜、玉米鬚、扁豆等健脾化濕又不寒的食材。

出汗、動氣機，是自然排濕的法寶。每天花15到30分鐘做點微微出汗的運動（散步、快走、打掃、站樁都行），比任何排濕保健品都有效。

若有使用精油的習慣，陳啟志建議這麼做：

●身體沈重、容易水腫：廣藿香2滴＋絲柏2滴＋迷迭香1滴，可稀釋後按摩腿部、腹部、足三里、陰陵泉等脾經線上，有助代謝水濕。

●痘痘、煩躁、睡不好：真正薰衣草2滴＋苦橙葉1滴＋檀香1滴， 擴香或塗抹神門、內關，有助安神、清熱、穩心氣。

陳啟志建議穴位 幫氣打通出口

●足三里：健脾祛濕的經典穴。

●陰陵泉：脾經合穴，有效利濕、消腫。

●內關：理氣、安神、降煩。

●太衝：清肝瀉火、行氣解鬱。

建議用稀釋後的精油，每日按摩2至3個穴位即可，不用多，重點是「讓氣動起來」。

最後陳啟志針對小滿提出幾項提醒：不是吃得清就好，是氣要動才不悶。小滿，不是最熱，也不是最濕，但濕熱開始卡在一起的時候最容易讓人不舒服。只要記得：「氣要動、濕要排、心要靜」，就能安然度過這段卡卡悶悶的時間。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法