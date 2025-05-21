健康網》吃油炸食物好紓壓？ 「1物」恐致焦慮、憂鬱風險飆

營養師表示，食用高油等食物紓壓，易引起血糖急速變化，尤其油炸食品中的「丙烯醯胺」會使氧化壓力升高，增加焦慮、憂鬱症風險；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「壓力」是現代文明病之一，可能導致心理失衡，也會引發生理變化失調。好食課營養師葉若懿說，有些人會大量食用高油、高鈉、高糖食物紓壓，雖能短暫放鬆，也會引起血糖變化急速，進而導致煩躁、疲勞和情緒低落。尤其油炸食品中的「丙烯醯胺」會使體內氧化壓力升高，造成神經發炎、腦脂肪代謝紊亂，增加焦慮和憂鬱症風險。

葉若懿於臉書粉專「好食課」發文表示，長期處於高壓力狀態可能損害神經、內分泌、消化、呼吸、心臟血管、免疫和生殖系統，這種生理變化可能會表現為各種症狀，甚至導致疾病發生。此外，長期處於高壓環境更可能引發心理疾病，如憂鬱症、焦慮症等，因此也是需要重視的健康議題。

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NG食品導致體內增壓又發炎

葉若懿指出，日常生活中的危險食品，恐會導致壓力上升；例如：糖分高的食物和飲料會刺激大腦釋放幸福感的化學物質，讓人感到快樂，但同時也會引起血糖急速上升、下降，進而導致煩躁、疲勞和情緒低落。尤其油炸食品中的丙烯醯胺（Acrylamide）會使體內氧化壓力升高，導致神經發炎，腦脂肪代謝紊亂，增加焦慮和罹患憂鬱症的風險。此外，過度飲酒也會降低血清素和去甲腎上腺素的濃度，影響情緒調節。

減輕壓力有撇步：飲食4秘訣

葉若懿說，除進行休閒活動能釋放壓力，調整飲食習慣也可減輕壓力來源。許多研究均指出，改變飲食及生活習慣可有效減輕壓力，並分享以下飲食紓壓4秘訣：

●秘訣1：多攝取助血清素合成原料

血清素是人體幸褔、快樂情緒的穩定劑，血清素是由腦部合成，其原料為「必需胺基酸」色胺酸。葉若懿營養師指出，據美國與日本研究發現，攝取色胺酸與憂鬱症發生率呈現負相關。建議飲食中增加攝取富含色胺酸的食物，例如：雞蛋、牛奶、起司、香蕉、鳳梨、黃豆、堅果種子等，有助製造血清素。

營養師說，血清素是人體快樂情緒的穩定劑，其原料為「必需胺基酸」色胺酸，飲食可多吃雞蛋、牛奶、起司等，有助增加攝取量；示意圖。（圖取自freepik）

●秘訣2：吃足膳食纖維，讓腸道菌和大腦溝通

膳食纖維是腸道細菌所需營養，有助調節消化道的腸道菌生態系統。許多研究指出，維持腸道菌的健康狀態，對大腦情緒功能有重要影響。因此，建議每日吃足25-35克膳食纖維，有助於調節壓力情緒。

●秘訣3：補充抗氧化食物、對抗腦部發炎

壓力可能會造成體內氧化壓力升高、腦神經損傷及慢性發炎等，所以應多攝取具抗氧化保護機制及抗發炎的食物；推薦富含維生素C的蔬果，例如：芭樂、番茄、花椰菜、奇異果、堅果種子、全穀雜糧及無糖茶飲等。

●秘訣4：攝取富含Omega-3脂肪酸食物

由於壓力可能引發慢性發炎、神經傳導系統失調，研究也證實，Omega-3脂肪酸可對抗腦部發炎、降低壓力荷爾蒙，多攝取富含Omega-3脂肪酸的食物，例如：亞麻仁籽、奇亞籽、核桃、鮪魚、鮭魚及秋刀魚等，有助減緩壓力。

葉若懿強調，除飲食調整，也建議改變生活作息、增加運動量，對於減緩壓力有一定程度助益。但若壓力持續存在，建議尋求醫生或營養師的專業建議，以制定最佳處理方案。

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