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大腦自產「瘦身荷爾蒙」曝光！日本科學家揭飢餓開關秘密

2025/05/21 12:18

肥胖是全球日益嚴峻的健康問題。科學家正積極探索新的治療途徑，例如研究大腦如何調節食慾，以期找到更有效的減重策略；圖為情境照。（圖取自freepik）

肥胖是全球日益嚴峻的健康問題。科學家正積極探索新的治療途徑，例如研究大腦如何調節食慾，以期找到更有效的減重策略；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家最新研究發現，大腦自行產生的「神經雌激素」（neuroestrogen）在食慾調節中扮演關鍵角色。研究顯示，神經雌激素能增強腦中與飢餓相關的關鍵受體表現，並提高身體對「瘦素」（leptin）的敏感性，為開發新型肥胖治療帶來曙光。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，雌激素長久以來被認為主要由卵巢產生，調節生殖功能。然而，科學家近期揭示，人類大腦也能藉助「芳香酶」（aromatase）自行製造雌激素，稱為神經雌激素。其確切功能直至今日才被闡明。

日本藤田醫科大學團隊取得了突破，證實神經雌激素直接參與食慾控制。該校醫學院副教授林孝典（Takanori Hayashi）解釋：「MC4R（黑皮質素第四型受體）是腦中調節食物攝取的重要受體。」此研究偕同千葉大學及福岡大學學者進行，成果近期發表於《歐洲生物化學學會聯盟期刊》（The FEBS Journal）。

研究團隊比較了無法產生雌激素（缺卵巢或芳香酶）與正常小鼠。結果顯示，前者攝食更多且體重增加更明顯。但在芳香酶基因剔除鼠（ArKO mice，品系BrTG-ArKO）大腦中重新活化芳香酶基因後，其食物攝取顯著降低，下視丘（hypothalamus）中MC4R表現量也明顯增加。這突顯了神經雌激素參與MC4R表現，進而抑制飢餓。

研究還發現神經雌激素能增強大腦對瘦素的反應。瘦素是由脂肪細胞產生的荷爾蒙，助調節飢餓。林孝典博士說明：「恢復神經雌激素的小鼠對瘦素治療反應更有效，這可能因神經雌激素增強了身體自然的食慾抑制機制。」細胞培養實驗亦證實，神經雌激素能直接提高下視丘神經元MC4R水平，證明其作用具局部性。

林孝典博士表示：「憑藉新發現的角色，神經雌激素可能成為控制食慾和對抗肥胖的遊戲規則改變者！」在全球肥胖率攀升，傳統減重治療效果有限的背景下，這個發現為臨床研究與藥物開發，開啟了新領域。

研究人員強調，更清晰理解神經雌激素生理作用後，或能更精準調節體內雌激素活性。這對女性健康，尤其在管理更年期或產後體重增加等荷爾蒙挑戰方面，具深遠影響。此研究是理解大腦如何調節飢餓與能量平衡的重要一步，有望開發從大腦內部標靶食慾的創新型療法。

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