健康網》「路怒症」抓狂不單純？醫：小心背後隱藏的真相

醫師表示，「路怒」可能只是表象，隱藏在背後有時是陣發性暴怒症，與小時候成長背景、大腦，與基因都有關聯；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人壓力大，平常看起來好好的一個人，一開車就像變成另一個人，狂按喇叭，甚至變成傷人事件。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，「路怒」（road rage）可能只是表象，隱藏在背後有時是陣發性暴怒症，這並不是個性問題，而是大腦的「煞車」壞掉，成因與小時候成長背景、大腦，與基因都有關聯。

張家銘於臉書粉專「基因醫師張家銘」指出，路怒背後有更深的心理機轉，有時甚至牽涉到一種真正的精神醫學診斷：陣發性暴怒症（又稱間歇性爆發性疾患，Intermittent Explosive Disorder, IED）。這個症狀的特徵是，遠超過合理程度的憤怒，甚至衝動的暴力行為。

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日常生活裡，身邊總會出現情緒起伏大的人。張家銘說，這些情緒「爆炸」並不是毫無來由，根據美國梅約診所（Mayo Clinic）的說法，陣發性暴怒症是真正的精神疾病，症狀包括反覆出現、無法控制的激烈怒火，例如，咆哮、摔東西，或是動手推人，甚至攻擊他人。

張家銘接著說，這些並不是偶發情緒，可能是長期大腦神經調控異常的結果。爆發陣發性暴怒症，通常持續不到30分鐘，然而影響甚鉅，可能造成人際關係、職場的困擾，甚至必須負上法律責任。

為什麼會這樣情緒爆發？和小時候、大腦、基因等有關

張家銘說明，研究顯示有陣發性暴怒症的人，常在小時候經歷家庭暴力、父母情緒失控，甚至遭到霸凌。這些經驗促使他們學會了運用暴力。此外，有些人本身的基因，會讓大腦對壓力的感受特別敏感，像是神經系統的血清素系統調節異常，形成了很難冷靜的結果。

張家銘建議，有這樣的情緒問題，無法用忍耐解決，需要正確治療。心理治療，特別是認知行為治療（CBT），可以學會看見情緒爆發的前兆，練習新的方式表達不滿。有時可能還需透過藥物，幫助穩定神經傳導物質，讓大腦的煞車系統恢復正常。

張家銘補充，從調整生活習慣有助於調節情緒與壓力，例如，減少咖啡因、避免過度刺激、規律運動、冥想，或是保持良好睡眠等。

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