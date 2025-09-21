健康網》腦中風救命口訣FAST 正確送醫4步驟

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢指出腦中風正確急救步驟：保持冷靜、維持呼吸道暢通、避免餵食、預防跌倒；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腦中風是因為腦血管突然阻塞或破裂，導致腦細胞缺血壞死的急性疾病。陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢表示，掌握「FAST」口訣，能在黃金時間內識別中風症狀，爭取治療時機，也要記得正確急救步驟：保持冷靜、維持呼吸道暢通、避免餵食、預防跌倒。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」與網頁表示，腦中風的症狀通常突然發生，家屬需要學會快速識別。「FAST」是國際通用的中風識別口訣：F（Face臉部）、A（Arm手臂）、S（Speech語言）、T（Time時間）。只要出現任何一項症狀，就要立即就醫，因為「時間就是腦細胞」。

FAST中風識別法

●F（Face臉部）：請患者微笑，觀察臉部是否對稱、嘴角是否歪斜、眼皮下垂、面部表情是否不對稱。

●A（Arm手臂）：請患者雙手平舉10秒、觀察是否有單側手臂無力下垂、握力是否明顯減弱。

●S（Speech語言）：請患者說一句完整的話、觀察是否咬字不清、說話困難、是否答非所問或無法理解。

●T（Time時間）：記錄症狀發生時間、立即撥打119送醫、把握黃金治療時間。

謝炳賢說，發現有人中風時，家屬的處理方式非常重要。正確的急救不僅能避免讓情況惡化，還能為醫療團隊爭取治療時間。最重要的是保持冷靜，按照正確步驟處理，避免常見的錯誤做法。

正確急救步驟

●保持冷靜：立即撥打119叫救護車、記錄症狀發生的確切時間、準備患者的病歷和用藥資料。

●維持呼吸道暢通：讓患者採側臥姿勢、鬆開頸部或胸部緊束的衣物、取出假牙、清除口中異物。

●避免餵食：絕對不要給患者喝水或進食、避免餵食任何藥物、防止嗆咳造成吸入性肺炎。

●預防跌倒：讓患者平躺或側臥、若有抽搐，保護頭部避免撞擊、不要強行約束患者。

常見錯誤處理

●刺激穴道：刺激人中或其他穴道無效且可能延誤治療。

●餵食藥物：隨意給予降血壓藥可能加重腦缺血。

●搬動患者：不當搬動可能加重腦損傷。

