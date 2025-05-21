健康網》小滿炎熱「祛暑降溫」！ 中醫：飲食清淡、忌冷品

中醫師提醒，天氣炎熱想靠冰品消暑，小心導致體內熱氣滯留，影響健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（21）日迎來24節氣裡的「小滿」，意味著炎炎夏日來臨！上祐中醫診所院長黃上邦提醒，夏熱主火，內應於心，應平心靜氣，以免因情緒劇烈波動，導致心臟負荷過大。此外，由於天氣逐漸炎熱，午後雷陣雨頻繁，此時更需注重降溫防暑，飲食上，應以清淡為主，並避免冷飲，以免體內熱氣滯留，影響健康。

日照增長 清熱安神

黃上邦表示，小滿節氣到，日照時間增長，晝長夜短，作息上應順應自然規律，調整為晚睡早起，同時適當安排午睡，以幫助寧神養氣。但需注意午睡時間不宜過長，以免影響夜間睡眠。飲食方面，宜選擇清淡爽口的食物，適量攝取瓜果類補充水分，不僅能清熱降火，還有助於利尿解渴，不過體質偏虛寒者不宜多吃，以免影響身體平衡。

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中醫師表示，夏日陽光強烈，戶外活動要記得適當使用防曬措施；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

陽光炙熱 重美白袪斑

夏日陽光強烈，容易曬黑；對此，黃上邦建議，除了物理性防曬，淡斑煥白同樣不可忽視推薦一個很有效的簡化版美白古方，避免曬黑甚至長斑，將1克珍珠粉、1克益母草、1克白芷及2克薏仁粉，加入5毫升的水調和，作成美白面膜，能有效提亮膚色，還能溫和淡化斑點，讓肌膚在炎炎夏日依舊光采動人。

天氣炎熱 祛暑降溫

隨著小滿節氣的到來，天氣逐漸炎熱，午後雷陣雨頻繁，此時更需注重降溫防暑，以避免夏季感冒。黃上邦提及，飲食上，應以清淡為主，避免辛辣與油膩食物，可適量飲用由芳香萬壽菊與決明子調配的消暑茶，有助於清熱解毒、益腎明目。

另外，許多人喜歡透過冰品消暑；對此，黃上邦提醒，這種方式反而可能導致體內熱氣滯留，影響健康，建議養成喝熱水的習慣，有助於腸胃保健與廢物排除。此外，切勿因酷熱而頻繁沖冷水澡，以免濕邪入體，影響免疫系統，反而容易引發身體不適。

中醫師建議，按壓3穴位養生。（上祐中醫診所提供）

小滿按壓3穴位 紓壓清熱除濕

●勞宮穴：位於手掌心，第2、3掌骨間，握拳屈指中指指間處。以拇指指尖按壓3分鐘左右，直到有痠痛感，有寧心安神、提神醒腦之效。

●太衝穴：位於足背之第1、2足趾骨所連接部位之凹陷處。以拇指指尖垂直由下往上揉按太衝穴，有明顯痠痛感即可，可調節肝氣及紓壓助眠。

●合谷穴：位於手背第1、2指中間凹陷處。以指腹反覆重壓合谷穴，直至有痠痛感，可強身健體、清熱除濕、緩解腸胃不適、降低皮膚搔癢。

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