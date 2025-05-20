中年男微觀性血尿 體外震波+軟式輸尿管鏡碎片清光光

中壢天祥醫院泌尿科醫師陳柏翰提醒，腎臟結石好發於40至60歲，居住或工作處在較高溫場所者的發生率較高。（天祥醫院提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市年約50歲的胡先生，到泌尿科門診就醫，表示自己多年來健檢的尿液報告反覆出現潛血反應，雖然自覺尿液中沒有帶血，尿液呈現淡黃色，尿液檢查總是有潛血反應，讓他非常擔心。

中壢天祥醫院泌尿科醫師陳柏翰表示，胡先生自述有時會有左後側腰痛的情況，但近期也沒有激烈運動，不像是肌肉拉傷、閃到腰的感覺，經過門診放射影像與超音波檢查，並且複檢尿液分析後發現有「微觀性血尿」，左側腎臟有一顆1.5公分大小的結石，同時伴隨輕微程度的腎水腫。

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醫療團隊評估後，立即於門診當天安排體外震波碎石術，術後回診發現，該結石有部分已隨尿液排出體內，但腎臟內仍有殘餘約1公分的結石，經進行新式的軟式輸尿管鏡手術，一次徹底清除碎片，無傷口且較不用忍受結石堵塞時產生的腎絞痛。

陳柏翰說，軟式輸尿管鏡是一根細長可彎曲270度的內視鏡，在全身麻醉下，透過醫師的靈活操作可深入腎臟內的各個角落，讓結石無所遁形，搭配減壓型輸尿鏡鞘與高能量鈥雷射，在安全的環境中將腎臟結石精準擊碎，較大的碎片會以網爪夾出或是負壓吸出，較細小的碎石粉塵則可透過患者的尿液自行排出。

至於一次性拋棄式的內視鏡專屬每一位病患，能大幅減少病菌傳播的風險。通常手術後隔天即可出院，安全、有效、無傷口。

中壢天祥醫院泌尿科醫師陳柏翰提醒，這7招可以預防結石。（天祥醫院提供）

陳柏翰提到，根據統計，約每10人之中就有一位有腎臟結石，好發於40至60歲，居住或工作處在較高溫場所者的發生率亦較高，肥胖、糖尿病、代謝症候群、心血管疾病和慢性腎病也都與結石相關，腎臟結石通常沒有症狀，常常在健康檢查中被意外發現，輕微的症狀會有偶發性的血尿或是感染。

然而，一旦結石向下掉卡住輸尿管，便會造成尿路阻塞引起腰痛、背痛、腹痛，也可能會發燒、噁心、嘔吐，甚至使腎臟水腫導致腎臟衰竭損傷。腎結石穩定時可和平共處安然無恙，但發生阻塞情況時，卻可能引發嚴重後果。

陳柏翰提醒，結石是能預防的疾病，除了基因遺傳是不可逆的因素，均衡飲食尤其重要，每天喝水3公升，多吃蔬菜纖維，適度攝取鹽、鈣和動物蛋白，並且保持運動習慣與維持正常體重，避免肥胖或短時間內過度減重，良好的生活習慣能夠預防結石的產生。

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