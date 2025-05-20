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基隆闔家歡健檢 導入骨質疏鬆風險檢測

2025/05/20 21:38

基隆市闔家歡健檢，首次與三軍總醫院合作，利用胸部X影像判讀分析骨質密度。（基隆市政府提供）

基隆市闔家歡健檢，首次與三軍總醫院合作，利用胸部X影像判讀分析骨質密度。（基隆市政府提供）

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市「闔家歡健康篩檢」將於24日開始，今年市府與三軍總醫院合作，導入AI人工智慧技術，利用胸部X光影像免費分析民眾的骨質密度，若被判定為高風險者，三總也提供600個免費雙能量X光吸光式測定儀（DXA）骨質密度檢查。

基隆市政府每年都會推動「闔家歡健康篩檢」，針對設籍在基隆市、年滿30歲以上的民眾都可以到社區或醫療院所檢察，包括了子宮頸癌、婦女乳癌、大腸直腸癌、肝癌、口腔癌等，慢性病篩檢含高血壓、高血脂、糖尿病、腎臟病、代謝症候群、胸部X光等項目的篩檢。今年首次與三總合作骨質密度判讀。

據衛生局指出，三軍總醫院透過胸部X光去預測骨質密度，骨質密度如果是負2.5以下的話，再利用DXA的檢測，根據三總臨床試驗，有75%的陽性預測值可以找出骨質疏鬆的高風險者。

基隆市副市長邱佩琳（左）頒發感謝狀給三軍總醫院，感謝技術與資源支持基隆市闔家歡健檢判讀骨質疏鬆風險，並免費提供600個雙能量X光吸光式測定儀檢查骨質密度。（基隆市政府提供）

基隆市副市長邱佩琳（左）頒發感謝狀給三軍總醫院，感謝技術與資源支持基隆市闔家歡健檢判讀骨質疏鬆風險，並免費提供600個雙能量X光吸光式測定儀檢查骨質密度。（基隆市政府提供）

副市長邱佩琳表示，骨質疏鬆是常見卻不易察覺的疾病，往往骨折時才會發現，現運用AI科技可以更早辨識出骨折高風險族群並提前介入，非常感謝三軍總醫院免費提供風險檢測外，還提供600個免費DXA骨質密度檢查名額，減輕市民負擔，也讓基隆市民能享有高品質的智慧醫療服務。

衛生局長張賢政表示，這是基隆市在健康篩檢上的重要突破，也提醒民眾，平時應注意攝取足夠的鈣質與維生素D、保持規律運動、避免菸酒等不良習慣，並定期接受骨質密度檢測，特別是停經後女性與年長者，應將骨骼健康視為長期保健的目標。有關闔家歡健康篩檢資訊，民眾可至基隆市衛生局網站查詢。

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