自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

路怒症上身情緒爆衝 醫：深呼吸轉移注意力助緩和

2025/05/21 09:51

醫師表示，情緒上來時，轉移注意力方法包括回想心情好的一面、深呼吸等，有助情緒緩和；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，情緒上來時，轉移注意力方法包括回想心情好的一面、深呼吸等，有助情緒緩和；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔中央社〕「路怒症」並非醫學正式定義的疾病，卻於生活常見。醫師提醒，情緒上來難以冷靜時，轉移注意力方法包括回想心情好的一面、深呼吸等，讓內生性煞車系統活躍，有助情緒緩和。

台北榮民總醫院精神部主治醫師李正達表示，「路怒症不是目前精神科上的標準診斷。」但確實是常見現象，大致是開車過程中，看到不滿意、不舒服情況，把憤怒施加於其他駕駛人或看到的事件上。

常見的路怒症表現，李正達指出，包括口出惡言、逼車、按喇叭，嚴重甚至曾在新聞中看到攔車打人等情況。

李正達表示，路怒症通常跟人的狀態有關，比方說長期處在壓力大環境、趕時間，原本情緒壓力就高，若又加上情緒掌控問題，這時候就比較容易衝動，這也跟大腦中掌控情緒、壓力的腦區前額葉相關。

當人在壓力大情況下，李正達表示，腦內決策系統就容易出問題，導致抑制能力減弱，老化等其他因素同樣會影響抑制能力；情緒上來其實是因為邊緣系統的「杏仁核」過度活躍，種種壓力綜合影響下，造成前額葉無法有效抑制。

他建議，如果本身就很急、容易心浮氣躁者，務必要提醒自己「冷靜」、「這是常態」，不要過度反應；其次是可以考慮用社會上能接受的方式處理，例如檢舉嚴重違規駕駛等，避免使用暴力方法。對時間壓力敏感的人，則建議提早出門。

不過，「情緒整個上來，叫自己冷靜也沒辦法。」李正達坦言，此時轉移注意力的方法，包括回想心情好的一面、深呼吸等去應對緊急狀況，都有機會讓過度活躍的杏仁核稍微穩定下來。主要是啟動副交感神經、活化多巴胺，讓內生性煞車系統活躍，有助於心跳減速、肌肉放鬆、呼吸柔和等情緒逐漸緩和。 

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中