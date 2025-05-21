路怒症上身情緒爆衝 醫：深呼吸轉移注意力助緩和

醫師表示，情緒上來時，轉移注意力方法包括回想心情好的一面、深呼吸等，有助情緒緩和；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔中央社〕「路怒症」並非醫學正式定義的疾病，卻於生活常見。醫師提醒，情緒上來難以冷靜時，轉移注意力方法包括回想心情好的一面、深呼吸等，讓內生性煞車系統活躍，有助情緒緩和。

台北榮民總醫院精神部主治醫師李正達表示，「路怒症不是目前精神科上的標準診斷。」但確實是常見現象，大致是開車過程中，看到不滿意、不舒服情況，把憤怒施加於其他駕駛人或看到的事件上。

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常見的路怒症表現，李正達指出，包括口出惡言、逼車、按喇叭，嚴重甚至曾在新聞中看到攔車打人等情況。

李正達表示，路怒症通常跟人的狀態有關，比方說長期處在壓力大環境、趕時間，原本情緒壓力就高，若又加上情緒掌控問題，這時候就比較容易衝動，這也跟大腦中掌控情緒、壓力的腦區前額葉相關。

當人在壓力大情況下，李正達表示，腦內決策系統就容易出問題，導致抑制能力減弱，老化等其他因素同樣會影響抑制能力；情緒上來其實是因為邊緣系統的「杏仁核」過度活躍，種種壓力綜合影響下，造成前額葉無法有效抑制。

他建議，如果本身就很急、容易心浮氣躁者，務必要提醒自己「冷靜」、「這是常態」，不要過度反應；其次是可以考慮用社會上能接受的方式處理，例如檢舉嚴重違規駕駛等，避免使用暴力方法。對時間壓力敏感的人，則建議提早出門。

不過，「情緒整個上來，叫自己冷靜也沒辦法。」李正達坦言，此時轉移注意力的方法，包括回想心情好的一面、深呼吸等去應對緊急狀況，都有機會讓過度活躍的杏仁核稍微穩定下來。主要是啟動副交感神經、活化多巴胺，讓內生性煞車系統活躍，有助於心跳減速、肌肉放鬆、呼吸柔和等情緒逐漸緩和。

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