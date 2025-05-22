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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》食物放冰箱不會壞？ 營養師曝保鮮冰存術

2025/05/22 12:01

營養師指出，想讓食物保鮮，應依種類不同，選擇適合溫度存放，尤應避免冷藏生熟食材混放、反覆解凍以及留意常溫環境是否濕熱；示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，想讓食物保鮮，應依種類不同，選擇適合溫度存放，尤應避免冷藏生熟食材混放、反覆解凍以及留意常溫環境是否濕熱；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是不是每次採購完生鮮食品，統統放進冰箱就安心？營養師黃品瑄指出，許多人以為把食物丟進冰箱就沒事，其實很多細菌、毒素都在保存過程中悄悄產生。想讓食物保鮮，建議應依種類不同，選擇冷藏、冷凍或常溫環境存放，尤應避免冷藏生熟食材混放、反覆解凍以及留意常溫環境是否濕熱，才能放得安心、吃得健康。

黃品瑄在臉書專頁「營養師品瑄」發文表示，冰箱不是保險箱，冷凍也不是封印術，看起來還好好的食物，若保存環境不當，可能隱藏許多健康陷阱。舉例來說，冷藏環境溫度較不穩定，易生細菌，因此食材不宜久放；冷凍須注意低溫是否夠強，且避免反覆解凍；常溫保存最怕高溫濕熱，須留意食物是否變質。提醒掌握以下3種食物存放守則，就能避免病毒、細菌等孳生：

冷藏保存（0°C-7°C）：常見存放食材，如：肉類、蛋、乳製品、熟食、蔬果、加工食品等，由於溫度不穩定，易滋生李斯特菌等細菌。此外，食物放太久還是會壞，交叉污染風險高，尤應避免生熟食材混放。

冷凍保存（-18°C以下）：適用存放食材如：生肉、海鮮、冷凍蔬菜、湯品等，保存隱憂是，當冰箱冷凍力不夠強或長期停電時，食物仍會壞。另，反覆解凍也會讓細菌大爆發，須留心避免。

常溫保存（15°C-25°C）：適用食材為米、麵、豆類、罐頭、油品、馬鈴薯等，保存隱憂為高溫濕熱環境下，黴菌、蟲害超容易孳生；尤須注意油品保存不當易氧化變質、馬鈴薯發芽也可能產生有毒物質。

營養師說，常溫保存適用食材為米、麵、豆類、罐頭、油品、馬鈴薯等，尤其高溫濕熱環境黴菌、蟲害易孳生，存放須特別小心；示意圖。（圖取自freepik）

營養師說，常溫保存適用食材為米、麵、豆類、罐頭、油品、馬鈴薯等，尤其高溫濕熱環境黴菌、蟲害易孳生，存放須特別小心；示意圖。（圖取自freepik）

黃品瑄說，想安心保存食材，除了掌握存放環境、溫度外，還有以下3建議：

●熟食最好當餐吃完，剩菜須確認狀況OK才食用。

●冷凍食材建議最多放3-6個月，並於期限內食用完畢。

●每週固定檢查冰箱，進行一次大掃除，清掉過期危險物，避免食物成為細菌孳生溫床。

此外，農糧署曾於食農教育資訊整合平台發文提醒，由於氣候變遷影響，每年炎熱的月份越來越長，發生食物中毒的機率及風險也越來越高。常見造成食品中毒的主要原因，包括：冷藏及加熱處理不足、食品調製後在室溫下放置過久、生食與熟食交叉污染等。由於微生物在食品中為動態消長，與製程、儲存及販賣場所的衛生狀況息息相關，建議遵守以下5要原則，即可有效預防食材污染或變質：

1.要洗手：調理食品前後須徹底洗淨雙手，若有傷口要包紮。

2.要新鮮：食材要新鮮，用水要衛生。

3.要生熟食分開：處理及盛裝生熟食需使用不同器具，避免交叉污染。

4.要注意保存溫度：冷藏低於7°C；已烹調或易腐敗食品及其原料，建議於5°C以下保存；室溫不宜放置過久。

5.要徹底加熱：食品中心溫度應超過70°C。

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