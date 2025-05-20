健康網》吃藍色小藥丸能硬整天？ 醫破解4迷思

戴定恩指出，威而鋼（Viagra）是全球公認、有效治療勃起功能障礙（ED）的藥物；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「藍色小藥丸」真的有那麼神？好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩在臉書專頁「暖男 戴定恩醫師 泌尿科推薦 割包皮 結紮 低能量震波 菜花全方位 攝護腺」破解威而鋼4大迷思，吃了硬整天、是否傷害心臟、是否能提高性慾，以及是否只有老年人能用。

戴定恩指出，威而鋼（Viagra）是全球公認、有效治療勃起功能障礙（ED）的藥物，但許多人對它還是充滿誤解，威而鋼的4大迷思與真相如下：

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●迷思1：吃了會硬一整天？別擔心！威而鋼不是「開關」藥，吃了不會讓你隨時隨地「硬邦邦」，而是透過促進陰莖血流，讓你在性刺激下更容易勃起並維持更久。

●迷思2：會傷害心臟？事實上，威而鋼最早是用來治療「心絞痛」，後來才發現它的「驚人副作用」。單獨使用威而鋼通常不會對心臟有害，但要特別注意：千萬不能與「硝化甘油」等心臟藥物一起服用，否則會導致血壓驟降、暈眩，甚至引發心臟病或中風。

●迷思3：威而鋼能提高性慾？它並不是「催情藥」，不會增加性慾，而是幫助陰莖血管擴張，讓你更容易勃起、維持更久。性慾來自大腦，威而鋼只是幫助「下半身」更給力！

●迷思4：只有老年人能用？其實，勃起功能障礙不只發生在老年人，年輕男性因為壓力、焦慮、熬夜、生活習慣不良，也可能出現「弟弟不給力」的狀況。

戴定恩說，勃起功能障礙不只發生在老年人，年輕男性因為壓力、焦慮、熬夜、生活習慣不良，也可能出現「弟弟不給力」的狀況；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

正確使用威而鋼 才能「硬」得放心

●劑量要適中：通常建議從最低劑量開始（如25mg或50mg），視反應調整，切勿自行加量。

●時間要掌握：服用後30分鐘至1小時效果最佳，飯後使用效果較慢。

●心血管疾病要注意：如果有高血壓、心臟病、糖尿病，務必先諮詢醫師，絕對不可自行用藥！

●並非萬能：威而鋼能改善生理性勃起問題，但如果是心理壓力、焦慮導致的障礙，還是得從心態調整入手。威而鋼不是「性福的捷徑」，而是「重拾信心的助攻」！按醫囑正確用藥，才能既安全又「硬」得自信！

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