自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》太常開戰小心故障！ 醫：愛愛適量才能戰得久

2025/05/21 21:48

朱信誠指出，「太常恩愛」本身不會讓你腎虧，但如果頻率太高，泌尿道可是會發出警訊，尤其是感染風險真的會上升；圖為情境照。（圖取自freepik）

朱信誠指出，「太常恩愛」本身不會讓你腎虧，但如果頻率太高，泌尿道可是會發出警訊，尤其是感染風險真的會上升；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕傳統觀念認為，太常愛愛會腎虧，不過，這是真的嗎？對此，民權精睿泌尿科診所院長朱信誠在臉書專頁「冷靜看診溫柔守護泌尿科朱信誠醫師｜台北中山男性學增大增粗變硬」發文表示，其實「太常恩愛」本身不會造成腎虧，但如果頻率太高，泌尿道可是會發出警訊，尤其是感染風險真的會上升！醫師提醒，愛愛前後清潔、適度休息別硬撐、定期健康檢查等，都很重要。

朱信誠指出，性愛本身不會「敗腎」，但泌尿道感染的機率確實會增加，尤其是以下幾個原因，千萬別忽略。

●細菌容易進攻：性行為過程中，細菌可能趁虛而入，若沒有做好清潔或使用保護措施，尿道炎、膀胱炎的風險會大幅上升。

●排尿變得頻繁：短時間內進行多次性愛，可能會影響膀胱的正常排尿節奏，增加尿道感染風險。排尿是身體的天然清潔機制，但過度刺激泌尿道，反而可能造成不適。

●免疫力下降：太過頻繁的性愛，可能讓身體進入長時間高強度消耗模式，免疫力下降，細菌、病毒趁機作亂，泌尿道問題自然找上門。

朱信誠說，有固定性生活的朋友，建議定期檢查泌尿系統健康，早期發現異常才能及時處理；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

朱信誠說，有固定性生活的朋友，建議定期檢查泌尿系統健康，早期發現異常才能及時處理；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

如何保養泌尿健康？

●前後清潔很重要：性愛前後務必做好個人衛生，使用溫和的清潔用品清洗生殖器，並確保手、保險套等用品乾淨，才能有效降低感染風險。

●適度休息別硬撐：「適量」的標準因人而異，但如果你已經覺得尿道刺痛、頻尿，或是下體紅腫，就表示該讓自己喘口氣，別讓身體超載。

●定期健康檢查：有固定性生活的朋友，建議定期檢查泌尿系統健康，早期發現異常才能及時處理，性愛生活更安心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中