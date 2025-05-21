健康網》太常開戰小心故障！ 醫：愛愛適量才能戰得久

朱信誠指出，「太常恩愛」本身不會讓你腎虧，但如果頻率太高，泌尿道可是會發出警訊，尤其是感染風險真的會上升；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕傳統觀念認為，太常愛愛會腎虧，不過，這是真的嗎？對此，民權精睿泌尿科診所院長朱信誠在臉書專頁「冷靜看診溫柔守護泌尿科朱信誠醫師｜台北中山男性學增大增粗變硬」發文表示，其實「太常恩愛」本身不會造成腎虧，但如果頻率太高，泌尿道可是會發出警訊，尤其是感染風險真的會上升！醫師提醒，愛愛前後清潔、適度休息別硬撐、定期健康檢查等，都很重要。

朱信誠指出，性愛本身不會「敗腎」，但泌尿道感染的機率確實會增加，尤其是以下幾個原因，千萬別忽略。

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●細菌容易進攻：性行為過程中，細菌可能趁虛而入，若沒有做好清潔或使用保護措施，尿道炎、膀胱炎的風險會大幅上升。

●排尿變得頻繁：短時間內進行多次性愛，可能會影響膀胱的正常排尿節奏，增加尿道感染風險。排尿是身體的天然清潔機制，但過度刺激泌尿道，反而可能造成不適。

●免疫力下降：太過頻繁的性愛，可能讓身體進入長時間高強度消耗模式，免疫力下降，細菌、病毒趁機作亂，泌尿道問題自然找上門。

朱信誠說，有固定性生活的朋友，建議定期檢查泌尿系統健康，早期發現異常才能及時處理；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

如何保養泌尿健康？

●前後清潔很重要：性愛前後務必做好個人衛生，使用溫和的清潔用品清洗生殖器，並確保手、保險套等用品乾淨，才能有效降低感染風險。

●適度休息別硬撐：「適量」的標準因人而異，但如果你已經覺得尿道刺痛、頻尿，或是下體紅腫，就表示該讓自己喘口氣，別讓身體超載。

●定期健康檢查：有固定性生活的朋友，建議定期檢查泌尿系統健康，早期發現異常才能及時處理，性愛生活更安心。

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