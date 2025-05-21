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健康網》午睡不只充電！ 醫：還有4種健康好處

2025/05/21 13:54

謝炳賢指出，適當的午睡不只能緩解疲勞，還能提升認知效率、降心血管病風險、增強免疫、改善情緒壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

謝炳賢指出，適當的午睡不只能緩解疲勞，還能提升認知效率、降心血管病風險、增強免疫、改善情緒壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活忙碌，工作壓力大，很多人到了午後就會感到特別疲憊，想要小睡一下。您知道午睡的好處嗎？陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦礁溪診所陽明醫院頸椎腰椎微創手術」發文指出，適當的午睡不只能緩解疲勞，還能提升認知效率、降心血管病風險、增強免疫、改善情緒壓力！

提升認知功能效率

謝炳賢指出，研究證實，短暫的午間睡眠能顯著增強專注力和記憶力！美國太空總署的研究發現，飛行員在執行任務期間進行26分鐘的短暫午睡後，警覺性提高了54%，工作表現改善了34%。這是因為午睡可以「重置」大腦的工作記憶，讓神經元有時間恢復，就像電腦需要定期關機重啟一樣。

降心血管疾病風險

長期工作壓力會提高血壓和壓力荷爾蒙水平，增加心臟病發作風險。但研究發現，規律午睡者的心血管疾病風險比不午睡者低了37%！希臘一項追蹤超過23,000人的研究顯示，每週午睡3次以上的人，因心臟疾病死亡的風險降低了37%。因午睡可降低壓力激素「皮質醇」水平，同時讓血壓暫時下降，給心臟一個「小型假期」。即使只有15-20分鐘的「微型午睡」，也能有效降低心血管壓力。

研究證實，短暫的午間睡眠能顯著增強專注力和記憶力；情境照。（圖取自freepik）

研究證實，短暫的午間睡眠能顯著增強專注力和記憶力；情境照。（圖取自freepik）

增強免疫系統功能

謝炳賢說，睡眠不足會削弱免疫力，讓身體更容易受到感染。研究顯示，連續24小時不睡覺會使免疫細胞數量減少70%！短暫的午睡可以彌補夜間睡眠不足，促進T細胞的活性，增強身體對抗病毒和細菌的能力。因優質睡眠期間，身體會釋放「細胞因子」，這種蛋白質有助於調節免疫反應。尤其在流感季節或身體較為疲勞時，20-30分鐘的午睡，可能是增強免疫力的秘密武器。

改善情緒減輕壓力

情緒狀態與睡眠質量息息相關。缺乏睡眠會導致情緒波動、焦慮甚至抑鬱。澳洲一項研究證實，午睡可以降低大腦中與壓力相關的化學物質，提高血清素水平，讓人感到更加平靜和愉悅。研究人員發現，午睡30分鐘後，參與者的焦慮水平平均下降了21%，幸福感提升了15%。

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