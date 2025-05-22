健康網》甜西瓜怎麼挑？ 農業部曝撇步：1看2敲3摸

農業部分享挑西瓜3撇步，蒂頭鮮綠色及果臍小、輕敲聲音飽滿、表皮光滑。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天來了，就是要吃冰冰涼涼的西瓜！但您是否有每次挑西瓜都像在賭運氣的感覺？農業部在臉書專頁發文分享挑西瓜3撇步，蒂頭鮮綠色及果臍小、輕敲聲音飽滿、表皮光滑，保證挑中香甜又多汁的好瓜。

3撇步挑出好西瓜

●第1招：看蒂頭及果臍。蒂頭若是鮮綠色，代表剛採收、夠新鮮，乾黃的可能已經放了一陣子；另外，也可以看果臍，小巧且完整無開裂的就是好品質。

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●第2招：輕輕敲。用手指輕敲瓜皮，若是聽到聲音飽滿、低沉的，代表熟度剛好，大約9分熟最合適。

●第3招：摸外型。挑選果型整齊勻稱、表皮摸起來光滑、顏色翠綠有光澤、瓜紋分明又清楚的，即為品質保證的好西瓜。

農業部指出，其實一年四季都吃得到西瓜，只是夏季的品質最優，主要產地在花蓮、臺南、雲林。另外，西瓜品種也相當多，有橢圓形、圓形、黃的、紅的，以及無籽的，而且它們都有一個響亮的名稱：

大西瓜

●華寶：外觀呈長橢圓形、紅肉，口感帶沙，產地以西南部、花東、桃園為主。

農業部表示，華寶大西瓜外觀呈長橢圓形，口感帶沙；示意圖。（資料照）

小西瓜（通稱為小玉西瓜）

●新蘭：外觀呈圓球形、紋路筆直、黃橙肉，皮薄籽少、有沙沙的口感，產地主要集中在西南部。

●慧玲：圓球形、紅肉，口感扎實清脆，產地主要集中在臺南、雲林。

●甜美人：長橢圓形、深紅肉，口感清脆，產地集中在雲嘉一帶。

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