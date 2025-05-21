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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》喝咖啡助長壽？ 研究：「這時間」飲用死亡率降3成

2025/05/21 09:31

醫師說，據國外研究，早上喝咖啡者心血管死亡率下降達3成，整天分散飲用者則無顯著降低，顯示飲用時間也關乎長壽與否；情境照。（圖取自freepik）

醫師說，據國外研究，早上喝咖啡者心血管死亡率下降達3成，整天分散飲用者則無顯著降低，顯示飲用時間也關乎長壽與否；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喝咖啡有益心血管健康，但一般人只知應避免過量飲用，卻不知何時飲用效果最佳。對此，恆新復健科診所醫師王思恒分享，根據國外1項研究，相較於從不喝咖啡者，早上喝咖啡的族群，心血管死亡率下降達3成，而整天分散時間喝咖啡者，死亡率則無顯著降低；顯示不僅應注意咖啡飲用量，飲用時間點也關乎長壽與否。

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」指出，根據美國1項追蹤時間將近10年、逾4萬人參與的研究發現，只有早上喝咖啡的人，死亡率才會顯著下降。且相較於從不喝咖啡者，早上固定喝咖啡族群的全因死亡率下降16%、心血管死亡率下降31%；反之，整天分散時間喝咖啡的人，死亡率則無顯著降低情況。

過午飲用易干擾褪黑激素分泌

為什麼早上喝咖啡比較好？王思恒說，該研究團隊認為，若在下午或晚上喝咖啡，攝取的咖啡因可能會干擾褪黑激素分泌、破壞晝夜節律，並影響睡眠，進而導致身體發炎與血壓問題等風險升高。簡單來說，咖啡不只要喝對量，喝的時機也可能影響健康效益。

醫師表示，研究團隊認為，若下午或晚上喝咖啡，咖啡因可能會干擾褪黑激素分泌影響睡眠，導致身體發炎與血壓問題等風險升高；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，研究團隊認為，若下午或晚上喝咖啡，咖啡因可能會干擾褪黑激素分泌影響睡眠，導致身體發炎與血壓問題等風險升高；情境照。（圖取自freepik）

此外，王思恒曾發文提及喝咖啡對於睡眠的影響，包括：影響睡眠時間減少45分鐘；睡眠效率減少7%；入睡時間減少9分鐘；睡眠中斷增加12分鐘；淺層睡眠增加6分鐘；深層睡眠減少11分鐘；這些數據除顯示喝咖啡對於睡眠有一定程度的影響，也凸顯正確飲用咖啡的時間很重要，因此建議睡前9小時不喝咖啡較佳。

研究：喝咖啡會造成骨質疏鬆？

另，王思恒也曾於臉書發文提及，發表於「骨質疏鬆國際」期刊上的統合性研究指出，喝咖啡者有較低的骨質疏鬆及骨折風險。但他強調，這些數據來自觀察性研究，較不適合拿來推導因果關係；認為有可能是咖啡飲用者常有具保護力的生活習慣（例如：喝咖啡配牛奶），所以才觀察到兩者之間的關聯性。

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