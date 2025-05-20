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健康網》盲腸炎有8大徵兆！ 小心右下腹疼痛跟反彈痛

2025/05/20 20:30

黃士維指出，盲腸炎初期疼痛可能從肚臍周圍開始，接著慢慢轉移到右下腹。疼痛感會越來越強烈，而且不是陣痛，而是持續性的悶痛或劇痛；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

黃士維指出，盲腸炎初期疼痛可能從肚臍周圍開始，接著慢慢轉移到右下腹。疼痛感會越來越強烈，而且不是陣痛，而是持續性的悶痛或劇痛；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕盲腸炎，也就是闌尾炎，是一種急性腹部疾病，發作時會造成劇烈疼痛，甚至可能引發併發症。秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維在其臉書專頁「黃士維院長-微創機器人手術權威消化道疝氣專家-秀傳醫療體系」發文提醒，很多人一開始都會以為，只是腸胃不適吃壞肚子，結果拖延治療，導致病情惡化！最常見的8大徵兆，包含右下腹劇痛、食慾不振、噁心嘔吐、發燒畏寒、腸胃異常、排尿異常、反彈痛、無法直立或行走困難。

1. 右下腹劇痛：黃士維指出，這是盲腸炎的關鍵徵兆，初期疼痛可能從肚臍周圍開始，接著慢慢轉移到右下腹。疼痛感會越來越強烈，而且不是陣痛，而是持續性的悶痛或劇痛。另外在走路、跳躍、咳嗽時，疼痛可能加劇。另如按壓右下腹再放開時，會出現強烈的反彈痛。

2. 食慾不振：許多人在盲腸炎發作前，會突然沒有食慾，即使平時喜歡的食物也完全不想吃。若伴隨腹痛與食慾下降，可能就是闌尾發炎的徵兆！

3. 噁心嘔吐：黃士維說，發炎刺激到腸胃，可能會引起輕微到中度的噁心或嘔吐。雖然不會像食物中毒那樣劇烈嘔吐，但會感覺持續反胃、不舒服。

4. 發燒畏寒：初期體溫可能正常，但隨著發炎加劇，體溫可能升高到37.5～39°C。如果盲腸破裂，可能引發高燒超過39°C，甚至發冷、冒冷汗，情況更加危險。

黃士維說，如果盲腸破裂，可能引發高燒超過39°C，甚至發冷、冒冷汗，情況更加危險；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃士維說，如果盲腸破裂，可能引發高燒超過39°C，甚至發冷、冒冷汗，情況更加危險；圖為情境照。（圖取自freepik）

5. 腸胃異常：部分患者可能會拉肚子，但也有些人會出現便秘或排便困難。如果盲腸腫脹壓迫腸道，可能導致腹脹、排氣減少，甚至腹部有硬塊感。

6. 排尿異常：黃士維表示，由於盲腸靠近膀胱，發炎時可能壓迫膀胱，導致頻尿或排尿疼痛。有些患者甚至誤以為是泌尿道感染，其實是盲腸發炎的影響！

7. 反彈痛：這是最簡單的測試方法，自己就可以做，就是輕輕按壓右下腹，然後突然放開。如果放開瞬間疼痛加劇，很可能就是盲腸炎！這也是醫生檢查時的重要判斷依據，有這個症狀應立即就醫！

8. 無法直立或行走困難：因為疼痛加劇，患者常會彎著腰、側身行走，以減少腹部壓力。走路時右下腹會特別疼痛，甚至不敢大步行走，這也是明顯的盲腸炎警訊！若出現上述症狀，請不要拖延，務必盡快就醫！

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