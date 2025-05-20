健康網》減輕膝關節壓力！ 醫授「好鞋」4大挑選原則

陳鈺泓醫師表示，「挑選好鞋的4大關鍵」包含鞋跟高度適中、鞋跟高度適中、鞋子有彈性但不過軟、有足弓支撐設計；圖為情境照。（圖取自freepik）

劉力仁／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕逛街一整天，覺得腳底痠痛、膝蓋不舒服？或是因工作長時間站立，結果腰痠背痛？其實可能跟「鞋子穿錯」有很大關係！板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓於臉書專頁「鋼鐵爸爸陳鈺泓醫師板橋骨科推薦脊椎專業骨鬆骨折骨刺運動傷害」發文分享「挑選好鞋的4大關鍵」包含鞋跟高度適中、鞋跟高度適中、鞋子有彈性不過軟、有足弓支撐設計。

陳鈺泓表示，人們在走路時，腳底與膝關節需要承受約2-3倍的體重壓力，同時還要吸收地面的衝擊力。如果鞋子選錯了，不只會讓腳部疲勞，還可能讓膝蓋、髖關節、甚至脊椎都跟著受罪！一雙好的鞋子，不只是穿起來舒服，還能幫助減少關節壓力、降低運動傷害。

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鞋跟高度適中

陳鈺泓指出，高跟鞋雖然好看，但長時間穿著會讓身體重心前移，增加膝關節與腳踝負擔，還可能導致阿基里斯腱過度延展，引發痠痛！建議選擇鞋跟高度約1-2公分的鞋款，讓膝蓋受力平均，行走更穩定。

他也表示，全平底鞋、夾腳拖雖然輕便，但避震效果差，無法有效保護足弓與膝關節，長時間穿著容易導致足底筋膜炎。挑選鞋底至少1公分厚的鞋款，能提升舒適度，減少長時間走路帶來的負擔。

陳鈺泓醫師建議，選擇有彈性但不會過軟的鞋子，才能兼顧舒適與足部保護；圖為情境照。（圖取自freepik）

鞋子有彈性但不過軟

此外，太硬的鞋子也會影響腳部的自然步態，讓膝關節承受更大壓力；太軟則可能無法提供足夠支撐，影響穩定性，建議選擇有彈性但不會過軟的鞋子，才能兼顧舒適與足部保護。

有足弓支撐設計

陳鈺泓形容，足弓是天然的避震器，能幫助緩衝走路時的衝擊力，但如果鞋子缺乏支撐，可能導致足弓塌陷、腳底疼痛，甚至影響膝關節。因此，挑選有足弓支撐的鞋款，能幫助均勻分散體重，預防關節損傷。

陳鈺泓說，「選對鞋，走得遠！」別讓錯誤的鞋款影響你的關節健康，挑選適合的鞋子，不僅能減少痠痛，還能讓你走得更穩、更舒服；提醒民眾，快檢查一下自己的鞋子，看看是不是該換雙更護膝的好鞋。

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