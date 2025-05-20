健康「爬梯」520！竹秀揪爺奶、醫護 挑戰登高10層樓

竹山秀傳醫院舉辦「幸福階梯520」爬梯活動，吸引社區老人、院內醫護共400人，參加10樓登高挑戰。（竹秀醫院提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山秀傳醫院今（20）日在5月20日舉辦「幸福階梯520」爬梯活動，邀請在地社區50名銀髮長者與院內醫護一共400人參加10樓登高挑戰，院方表示，爬樓梯是簡單又有效的運動，可鍛鍊不同肌群的肌肉，提升敏捷度、增強心肺功能，但要注意量力而為，只要慢慢走，就能達到全身運動目的。

竹秀醫院表示，該院舉辦爬梯登高挑戰已超過10年，希望透過爬樓梯的活動，並結合衛教宣導等闖關任務，讓參與長輩不僅能活動全身，還能吸收健康知識，維持身體健康。就有社區阿嬤「有備而來」，天天都要爬上住家4樓神明廳拜拜，因此體能維持不錯，順利爬完全程。

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該院院長莊碧焜說，爬樓梯是簡單的全身運動，有研究顯示，每分鐘爬樓梯約可消耗8到11卡路里，熱量消耗速度高於平地散步，可促進代謝並有效降低體重及腰圍，且爬樓梯還能訓練平衡感、減少骨質流失，好處相當多。

院方指出，這次爬梯年紀最長的是86歲，加上院內參加的醫護人員，總計有400人完成10樓登高挑戰，活動中也透過每2樓就設置一個闖關任務，讓參與者能一邊休息，一邊進行衛教與「幸福大聲公」，避免爬梯過程太過勉強，並盼喚起民眾平時多運動，維護身體健康。

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