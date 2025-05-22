健康網》吃蘋果削皮？ 營養師：高C富纖維 超營養別錯過

營養師表示，蘋果果皮富豐富，下次吃蘋果時，別把皮削掉了；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一天一蘋果，真的可以遠離醫生嗎？營養師張語希在臉書專頁「營養師 張語希」發影片指出，蘋果富含營養，蘋果皮也不例外，果皮含有豐富的膳食纖維、維生素C，下次吃蘋果時，別把皮削掉了！若擔心果皮上有農藥殘留，可以改選有機的，吃的安心又健康。

張語希指出，1顆中型蘋果熱量蠻低的，僅僅95大卡，且蘋果中含有豐富的維生素C、水溶性膳食纖維，具有抗氧化好處，有研究顯示，每天吃1顆蘋果，能降低心臟病發生率。此外，蘋果中含有天然的糖分—果糖，比起加工糖來說，反而不會讓血糖急遽的上升，同時，內含的膳食纖維，也可以延緩血糖上升，益於身體健康。

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營養師分享，蘋果皮皮含有50％的膳食纖維、38％的維生素C，營養滿滿；示意圖。（圖取自photoAC）

吃蘋果除了吃果肉外，也別放過蘋果皮！張語希說明，蘋果皮可是營養的保護，果皮含有50％的膳食纖維、38％的維生素C，營養滿滿。若擔心果皮上有農藥殘留，可直接選有機的蘋果，安心吃又護健康。

蘋果挑選保存一次收

如何挑選好吃的蘋果？農業部曾建議，可從外觀、氣味上挑選，果皮粗糙、無上蠟，果形通常較不規則，沒那麼整齊渾圓為佳，同時也要有果香濃郁的氣味，這種蘋果最好吃。

農業部提醒，蘋果冷藏保存可提升甜度，在保存上應先將蘋果裝入紙袋中，再放入塑膠袋中保存，可保存約7天左右。另外，應避免將蘋果和蔬菜、香蕉放在一起，以免快速熟成爛掉。

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