自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃蘋果削皮？ 營養師：高C富纖維 超營養別錯過

2025/05/22 19:38

營養師表示，蘋果果皮富豐富，下次吃蘋果時，別把皮削掉了；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師表示，蘋果果皮富豐富，下次吃蘋果時，別把皮削掉了；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一天一蘋果，真的可以遠離醫生嗎？營養師張語希在臉書專頁「營養師 張語希」發影片指出，蘋果富含營養，蘋果皮也不例外，果皮含有豐富的膳食纖維、維生素C，下次吃蘋果時，別把皮削掉了！若擔心果皮上有農藥殘留，可以改選有機的，吃的安心又健康。

張語希指出，1顆中型蘋果熱量蠻低的，僅僅95大卡，且蘋果中含有豐富的維生素C、水溶性膳食纖維，具有抗氧化好處，有研究顯示，每天吃1顆蘋果，能降低心臟病發生率。此外，蘋果中含有天然的糖分—果糖，比起加工糖來說，反而不會讓血糖急遽的上升，同時，內含的膳食纖維，也可以延緩血糖上升，益於身體健康。

營養師分享，蘋果皮皮含有50％的膳食纖維、38％的維生素C，營養滿滿；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師分享，蘋果皮皮含有50％的膳食纖維、38％的維生素C，營養滿滿；示意圖。（圖取自photoAC）

吃蘋果除了吃果肉外，也別放過蘋果皮！張語希說明，蘋果皮可是營養的保護，果皮含有50％的膳食纖維、38％的維生素C，營養滿滿。若擔心果皮上有農藥殘留，可直接選有機的蘋果，安心吃又護健康。

蘋果挑選保存一次收

如何挑選好吃的蘋果？農業部曾建議，可從外觀、氣味上挑選，果皮粗糙、無上蠟，果形通常較不規則，沒那麼整齊渾圓為佳，同時也要有果香濃郁的氣味，這種蘋果最好吃。

農業部提醒，蘋果冷藏保存可提升甜度，在保存上應先將蘋果裝入紙袋中，再放入塑膠袋中保存，可保存約7天左右。另外，應避免將蘋果和蔬菜、香蕉放在一起，以免快速熟成爛掉。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中