健康網》「左旋麩醯胺酸」3類人該認識！ 營養師曝5益處

營養師表示，左旋麩醯胺酸是一種人體非必需的胺基酸，食物來源有牛肉、雞蛋、豆類；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你聽過「左旋麩醯胺酸（L-Glutamine）」嗎？營養師王證瑋指出，它是一種人體非必需但「條件性必需」的胺基酸，當身體面臨壓力、感染、手術或劇烈運動時，需求會大幅增加。食物來源包括雞蛋、牛肉、豆類，適合腸胃虛弱者、免疫調整需求者或運動後肌肉修復族群補充。

王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文表示，左旋麩醯胺酸能給予身體全方位的修復力，是值得納入日常保健的營養關鍵，想讓身體恢復更快、吸收更好，就從補對胺基酸開始。

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他分享，一般飲食中也含有麩醯胺酸，像是雞蛋、牛肉、豆類等都是來源之一。若用於補充劑型，建議空腹食用、並依照醫療人員建議攝取劑量。不過，腎功能不佳者應先諮詢專業建議再服用。

對身體5大好處 助減輕疲勞感

●修復腸黏膜、維護腸道屏障：是腸道上皮細胞的主要能量來源，有助於維持腸道黏膜完整、減少「腸漏」現象，適合腸胃敏感、常腹瀉、消化吸收差的人補充。

●支持免疫系統正常運作：為免疫細胞提供能量來源，促進白血球與淋巴細胞功能，在感染、創傷或術後恢復期間，有助於提升防禦力。

●幫助運動後肌肉修復與降低疲勞：可減緩劇烈訓練後的肌肉分解，促進肌肉組織修復，有助於健身族群、耐力運動選手提升恢復速度。

營養師指出，左旋麩醯胺酸可減緩劇烈訓練後的肌肉分解，促進肌肉組織修復，有助於健身族群提升恢復速度；圖為情境照。（圖取自freepik）

●穩定神經及舒緩情緒與壓力：參與神經傳導物質製造，維持神經健康，能幫助壓力舒緩與情緒穩定。

●加速組織修復、術後營養支持：廣泛用於加護病房與癌症患者營養照護中，能協助加速燒燙傷、手術後、慢性病體弱者的恢復期。

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