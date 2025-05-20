3C族烏龜頸、富貴包找上門 浮針療法改善疼痛效果佳

亞洲大學附屬醫院中醫師吳俊昌表示，「浮針療法」對於手肘、腰部等關節部位痠痛治療效果佳。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕3C產品流行，許多民眾幾乎每天手機、平板、電腦不離身，年紀輕輕就長期飽受肩頸痠痛、網球肘之苦，甚至出現「烏龜頸」、「富貴包」等症狀，部分民眾雖嘗試西醫復健，但並非每個人都有效果，轉而求助中醫，醫師建議採用自費浮針治療，順利縮短患者的病痛時程，也改善頸部不適症狀。

亞洲大學附屬醫院中醫師吳俊昌指出，長期姿勢不良或過度使用肌肉，都會造成「肌肉受傷」，甚至衍生椎間盤突出等後遺症。不僅整天疼痛難耐，甚至會影響睡眠，造成生活品質大幅下降。近來便有不少民眾飽受肩頸或關節痠痛問題到院求診。

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吳俊昌表示，詢問後發現有不少患者雖年紀輕，但已出現「烏龜頸」、「富貴包」的症狀，前者主要是頭頸向前傾、背部拱起或駝背，側面看起來就像烏龜探頭；後者則是指第6頸椎到第3胸椎中的突起處，大多在大椎穴附近，外型有如突出的小山坡，由於西醫發現常出現在社會經濟地位高及年長貴婦身上，因此又稱為「富貴包」（Dowager's Hump）。

吳俊昌指出，中醫治療疼痛除使用傳統針灸與藥物治療外，也可選擇自費的「浮針療法」處理，其原理是將一次性的拋棄式浮針針具，刺入疼痛肌群附近的皮下疏鬆結締組織，接著以特有的「掃散」與「再灌注」手法，幫助放鬆緊繃的筋膜、促進循環，這與傳統針灸的針刺深度與治療理念不同，屬於現代針灸的新技術。

吳俊昌強調，浮針的安全性高，僅針刺於皮下層，不會接觸重要神經或器官，也無注射藥物，許多患者在第一次治療後疼痛即顯著改善，相較傳統針灸，浮針治療幾乎無痠、麻、脹、痛等不適感，十分適合因過度使用、拉傷、扭傷等造成的肌肉與軟組織疼痛，例如四肢關節疼痛、頸肩僵硬、背部腰臀痠痛等。

吳俊昌提醒，浮針療法雖可有效紓緩痠痛，但民眾還是得從減少3C產品使用時間、注意姿勢及維持運動習慣等各方面改善，同時加強訓練肌肉力量，才能成功遠離疼痛，恢復正常生活功能。

亞洲大學附屬醫院中醫師吳俊昌表示，「浮針療法」刺入疼痛肌群附近的皮下疏鬆結締組織，可減輕肩頸痠痛的不適感。（記者陳建志攝）

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