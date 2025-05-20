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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

三峽7旬翁車禍3死！職能治療師：高齡換照增「3大項目」

2025/05/20 12:29

新北市三峽區北大國小旁昨天下午發生重大車禍，駕駛自小客車的78歲余姓駕駛不明原因衝撞多名路人，釀成3死12傷悲劇。（資料照）

新北市三峽區北大國小旁昨天下午發生重大車禍，駕駛自小客車的78歲余姓駕駛不明原因衝撞多名路人，釀成3死12傷悲劇。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕新北市三峽昨（19）日發生重大車禍，一名今（2025）年2月才剛換照的78歲老翁，在國中放學時段開車衝撞分隔島，造成3人死亡，多名學生輕重傷。台灣職能治療學會顧問張自強認為，現行高齡者換照仍無法完全篩選出所有潛在風險，未來應考慮增加模擬駕駛測驗（VR）、道路實地測驗、基本交通安全常識複習等項目。

新北市三峽區國成街與國光街口，昨日下午4時許1輛自小客車未停紅燈，後因不明原因衝撞多名路人，且由於時值三峽國中放學時間，傷者幾乎都是剛放學的國中學生，造成3人死亡、12人受傷。

交通部指出，肇事的余姓駕駛人年齡為78歲，今年2月20日在台北區監理所進行高齡換照，為普通小型車駕照，駕照狀態正常、有效日為2028年02月19日，無違規未結案件；然而，肇事余姓老翁後續被發現，5年前就曾衝上人行道撞傷行人，但過失傷害案件因和解，檢方不起訴。

對於這次的車禍事件，張自強指出，台灣正邁入「超高齡社會」，65歲以上人口超過總人口的20%，且因長者視力、聽力、反應速度和判斷能力都會慢慢下降，高齡駕駛事故也逐年增加，不只是年長者本身的健康問題，更關係到整體交通安全與社會風險。

目前我國規定75歲以上高齡者每3年重新體檢換照，並接受簡單的認知測驗，但這些方式仍無法完全篩選出所有潛在風險。張自強建議，除了體檢，未來可以考慮增加像是：模擬駕駛測驗（VR）、道路實地測驗、基本交通安全常識複習等，這樣才能更全面評估長輩是否還適合開車。

此外，張自強提醒，長輩若仍具備駕駛能力，也建議使用一些安全輔助裝置，像是：方向盤輔助握把、倒車影像雷達與語音提示、車道偏移警示、自動煞車等 AI 智慧系統等。並養成開車前與家人討論：「今天的精神和身體狀況適合開車嗎？」讓出門更有保障。

張自強也提到，若長者換照時被判定無法繼續開車，長輩可能會有覺得「自己變成沒用」或「被剝奪自由」的情況，此時家人的陪伴相當重要，可以多提供接送支持，或協助長者熟悉搭乘公車、捷運等交通工具，讓他們一樣能安心外出、維持生活品質。

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