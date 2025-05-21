健康網》高麗菜煮熟吃護腸胃！ 醫列「5蔬菜」煮過更營養

醫師指出，高麗菜煮熟後，能提高維生素K及植化素吸收率，更有益於腸胃健康；示意圖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蔬菜含有豐富營養，然而到底該選擇生吃還是煮熟吃，才不會破壞營養素？醫師點名4蔬菜煮熟吃更營養，包括：胡蘿蔔煮熟後，護眼更有感；番茄加熱，抗氧化力加倍；菠菜煮熟去草酸，減少影響鈣和鐵吸收；菇類經高溫烹煮，可釋放更多營養，助免疫力提升；高麗菜煮過，營養素更易吸收，護腸胃。

禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智在臉書專頁「痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術」發文分享，自從西方飲食觀念逐漸普及後，將各種蔬菜拌成沙拉，已成為許多人餐桌上的日常，但其實有些蔬菜煮熟吃會更營養，如胡蘿蔔、番茄、菠菜、菇類及高麗菜：

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1. 胡蘿蔔：煮熟能軟化細胞壁，提高β-胡蘿蔔素吸收率，保護視力更有感。

2. 番茄：加熱能釋放更多茄紅素，抗氧化力加倍，幫助護心又美肌。

醫師表示，番茄加熱能釋放更多茄紅素，抗氧化力加倍，幫助護心又美肌；示意圖。（圖取自photoAC）

3. 菠菜：煮熟後，可去除菠菜中的草酸，減少影響鈣和鐵吸收，營養更容易被人體利用。

4. 菇類：高溫能破壞菇類細胞壁，釋放更多多醣體，提升免疫力更有效。

5. 高麗菜：高麗菜煮熟後，能提高維生素K及植化素吸收率，更有益於腸胃健康。

天天5蔬果 3份蔬菜、2份水果

天天5蔬果更健康！國民健康署曾提醒民眾，養成「3蔬2果」的健康飲食型態，每天應攝取3份蔬菜（1份蔬菜煮熟後約半碗）及2份水果（1份水果約1個拳頭大小），並選用在地當季、顏色豐富的原態蔬菜及水果，例如我國4-5月份盛產茄子、大番茄、胡瓜、絲瓜、大蒜、蘆筍、空心菜、莧菜等蔬菜，香蕉、鳳梨、楊桃、芒果、蓮霧、枇杷、西瓜等水果，都是當令食材的健康首選，能獲取多元營養素。

國健署提醒，每天應吃到3份蔬菜、2份水果，並選用在地當季、顏色豐富的原態蔬菜及水果，如4-5月盛產的香蕉等；示意圖。（圖取自photoAC）

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