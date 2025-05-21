健康網》玉荷包正著時！ 北農：帶「1色」最好吃

北農指出，好吃的玉荷包外觀經常「帶點綠色」。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現在是玉荷包產季，多汁Q彈、甜中帶酸的它，入口彷彿初戀的滋味。台北農產運銷公司在臉書專頁「臺北農產」發文分享，今年氣候異常，玉荷包產量大減，好不容易等到熟成，數量少得讓人搶破頭。好吃的玉荷包外觀經常「帶點綠色」，多數民眾會以為是還沒熟的表現，其實，這正是最佳賞味時刻！

北農指出，玉荷包的特色就是果皮轉紅、蒂頭附近還帶些青綠，表示香氣撲鼻、甜度高、水分足，果肉緊實又Q彈，會讓人忍不住一顆接一顆；不過，待整顆變成深紅色時，口感反而軟化，香氣也會變得沒那麼突出。

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農業部補充，玉荷包果殼表面有突刺，摸起來刺手，果核扁小細長，果肉彈嫩厚實，甜中帶酸，屬於早熟品種。若發現外觀顏色紅中帶綠時，最好不要繼續存放，通常這時候甜度已經很足。針對保存問題，北農提供以下4步驟給民眾參考：

玉荷包保存4撇步

●一顆顆剪下來（保留一點蒂頭）。

●浸入鹽水後，撈起瀝乾。

●用略濕的白報紙包起來，裝入塑膠袋。

●放冰箱冷藏，1週內風味不減。若發現玉荷包外殼變硬，是水分蒸散所致，建議儘早食用完畢。

北農提醒，若發現玉荷包外殼變硬，是水分蒸散所致，最好儘早食用完畢。（資料照）

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