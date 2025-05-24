健康網》吃止血藥怕經血「卡體內」？醫：不阻礙排經

醫師表示，使用止血藥控制經血量，作用能減少子宮內膜剝落時的血管出血，不影響子宮的自然收縮排出功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當月經期間的經血量太大時，有時伴隨頭暈、疲倦等不適。當影響到生活時，會求診解決問題。這時候病人常問的問題是：「醫師，吃止血藥會不會讓經血排不乾淨？」醫師表示，使用止血藥控制經血量，並不代表「經血卡在裡面」。

美迪大直婦產科診所婦產科醫師杜依儒在臉書專頁「婦產科 杜依儒醫師」指出，臨床上初步常使用止血藥控制經血量大的問題，讓病人經血變少的原因是，常用的止血藥是傳明酸（Tranexamic acid），作用能減少子宮內膜剝落時的血管出血，讓月經期間出血變少，但它不會阻止內膜脫落，也不會影響子宮的自然收縮排出功能。

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杜依儒說明，子宮內膜一樣會照原本的機制剝落，子宮一樣會收縮，將內膜與血液推出來，只是血量減少，看起來比較不那麼「爆量」。

什麼時候考慮使用止血藥？

杜依儒提醒，必須先排除子宮肌瘤、內膜息肉、內膜異常等結構問題，這些問題靠手術能解決，改善經血量大。排除這些問題後，才考慮使用止血藥，幫助減少經血量，並且降低身體負擔。

杜依儒說，面對更嚴重的經血量大，下一步可以進階考慮使用荷爾蒙藥物，例如，口服荷爾蒙，或是子宮內避孕器。長期經血量大會造成貧血，增加心肺負擔，建議要檢查找出真正的原因。

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