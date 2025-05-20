鼻塞可能是結構性問題 父子微創手術重獲呼吸自由

1名男子長期鼻塞，以為是過敏，就醫才發現下鼻甲肥厚。示意圖。（圖取自freepik）

〔記者歐素美／台中報導〕28歲王姓男子長期鼻塞，以為是過敏，就醫才知因下鼻甲肥厚所致，經手術即改善，其父親也有同樣症狀，自小受鼻塞所苦，換季時更加嚴重，因張口呼吸，常口乾舌燥、紅腫不適，嚴重影響睡眠，經評估後也自費進行「黏膜下鼻甲成型術」，術後迅速恢復，不僅鼻塞改善，連打鼾也大幅減輕，笑稱「終於能好好呼吸了」。

光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部醫師黃聖凱指出，鼻過敏患者若長期依賴藥物控制仍無改善，應留意是否為結構性問題，建議手術改善。鼻過敏患者常出現鼻塞、打噴嚏或流鼻水，易中斷睡眠，白天難以集中注意力。

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黃聖凱表示，鼻腔是人體呼吸系統重要的一環，具備加溫、加濕與過濾空氣的功能。每日吸入的大量空氣，在通過鼻腔時，會透過鼻甲與鼻中膈黏膜豐富的血管循環進行調節，使空氣接近體溫與適度濕潤。鼻腔黏膜上的纖毛與分泌物也能協助攔截空氣中的灰塵、細菌與過敏原，形成呼吸道的第一道防線。若鼻甲組織因長期過敏或發炎而持續腫大，會導致鼻道狹窄，引起長期鼻塞，這類患者使用藥物效果相當有限，建議採手術物理性地改善鼻腔通氣。

黃聖凱指出，黏膜下鼻甲成型術（Submucosal Inferior Turbinoplasty）是微創手術，主要針對因慢性發炎而導致下鼻甲肥厚的病灶組織進行處理。手術重點在於移除增生的黏膜下組織與肥厚鼻甲骨，並保留大部分表層黏膜，以維持鼻腔正常的加溫與加濕功能。具有低出血、低疼痛與恢復期短等優點，可大幅降低罹患空鼻症的風險，有效改善鼻塞症狀，提升生活與睡眠品質。

黃聖凱提醒，過敏性鼻炎與氣候變化密切相關，尤其在季節交替或早晚溫差大時症狀更易加劇。民眾可透過日常調整來減少過敏發作的頻率，如避免接觸常見過敏原（塵蟎、寵物毛屑、花粉）等；居家保持空氣流通、定期更換寢具；出門時可配戴口罩降低刺激物吸入。若症狀持續或影響生活品質，建議就醫評估，尋求個人化治療方式。

光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部醫師黃聖凱指出，鼻過敏患者若長期依賴藥物控制仍無改善，應留意是否為結構性問題，建議手術改善。 （記者歐素美攝）

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