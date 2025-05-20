寶寶營養怎麼補？醫整理8大關鍵營養素 爸媽別補錯

0到6歲寶寶的營養補充，醫師建議以天然飲食為優先。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕寶寶該不該吃益生菌？DHA 真的幫助大腦發育嗎？面對琳瑯滿目的兒童營養品，許多家長一頭霧水。傑登醫師彙整0到6歲幼童常見且重要的營養素，提醒爸媽：補對比補多更重要。

傑登醫師在臉書「傑足先登 傑登醫師」說明，0到6歲幼童所需營養素中，首先是維生素D。根據美國兒科醫學會建議，母乳寶寶從出生起每日應補充400IU維生素D，有助骨骼健康與免疫系統。

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益生菌部分，傑登指出，並非所有菌株都適合寶寶。例如「Lactobacillus reuteri」，有研究顯示能減少腸絞痛與脹氣，幫助建立健康腸道菌相；但補充前仍建議諮詢專業醫師。

鐵與鋅則是嬰幼兒階段極易缺乏的兩種礦物質。寶寶出生後4到6個月，鐵儲備即開始耗盡，缺鐵可能影響神經發育與免疫力；鋅則與生長、食慾與免疫功能密切相關。

此外，乳鐵蛋白與初乳蛋白對1歲以下嬰兒的免疫防護尤為重要，部分研究指出可減少腸病毒與呼吸道感染機率。但1歲以上寶寶的保護效果較有限。

針對大腦與視覺發展，DHA與葉黃素是重要關鍵。DHA有助腦神經成熟與視網膜發育，建議從天然魚類攝取為主；而葉黃素近年研究指出對注意力、記憶與學習亦有助益，特別是長時間接觸3C的兒童可適量補充。

鈣質則與骨骼、牙齒與神經傳導有關。醫師提醒，1到2歲前奶量足夠者通常不缺鈣，但3歲以上乳製品攝取不足的孩子，應注意補強，必要時可額外補充。

傑登醫師最後提醒，營養補充應以天然飲食為主，適量補充、均衡攝取才是關鍵。不建議盲目依賴營養品，若有疑慮，應諮詢小兒科或營養師專業意見。

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