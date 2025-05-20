自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

食物過敏報告陽性就不能吃？醫：重點在「這反應」

2025/05/20 14:12

食物過敏報告呈陽性，不代表一定不能吃。示意圖。（資料照）

食物過敏報告呈陽性，不代表一定不能吃。示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕面對食物過敏檢測報告呈現陽性，不少人會緊張地全面忌口。但過敏科傑登醫師提醒，報告結果只能作為參考，是否真正過敏，應根據「實際吃下去是否引發過敏反應」來判斷。

傑登醫師將日於臉書「傑足先登 傑登醫師」發文表示，常見的食物過敏檢查多採 IgE 抗體檢測，用來辨識身體是否曾對某些食物有免疫反應。不過傑登醫師指出，腸胃道的免疫系統具有強大耐受能力，很多人即使報告呈陽性，實際上已自然「減敏」成功，沒有明顯不適。

傑登醫師說，若平時有吃這些食物且未出現任何症狀，代表身體已能耐受，無需刻意避開。即使很久沒吃，只要從極少量開始嘗試，沒有紅疹、腫脹或呼吸困難等反應，通常也表示可以安全食用。

至於市面上流行的「食物慢性過敏原」檢測，所測的是 IgG 或 IgG4 抗體。傑登醫師指出，這類抗體大多代表免疫記憶或耐受狀態，不具備臨床過敏的診斷價值，過度解讀反而容易導致營養失衡或飲食壓力。

不過，若曾出現明確過敏反應，或過敏原數值異常高者，建議由過敏科專業醫師評估，安排「口服食物誘發試驗」進一步確認。該檢查需在具備急救設備的醫療院所進行，確保安全無虞。

傑登醫師強調，食物過敏報告是參考，不是絕對禁令。是否過敏，還是要看吃下去後身體的實際反應，別讓一紙報告限制了生活。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中