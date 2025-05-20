食物過敏報告陽性就不能吃？醫：重點在「這反應」

食物過敏報告呈陽性，不代表一定不能吃。示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕面對食物過敏檢測報告呈現陽性，不少人會緊張地全面忌口。但過敏科傑登醫師提醒，報告結果只能作為參考，是否真正過敏，應根據「實際吃下去是否引發過敏反應」來判斷。

傑登醫師將日於臉書「傑足先登 傑登醫師」發文表示，常見的食物過敏檢查多採 IgE 抗體檢測，用來辨識身體是否曾對某些食物有免疫反應。不過傑登醫師指出，腸胃道的免疫系統具有強大耐受能力，很多人即使報告呈陽性，實際上已自然「減敏」成功，沒有明顯不適。

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傑登醫師說，若平時有吃這些食物且未出現任何症狀，代表身體已能耐受，無需刻意避開。即使很久沒吃，只要從極少量開始嘗試，沒有紅疹、腫脹或呼吸困難等反應，通常也表示可以安全食用。

至於市面上流行的「食物慢性過敏原」檢測，所測的是 IgG 或 IgG4 抗體。傑登醫師指出，這類抗體大多代表免疫記憶或耐受狀態，不具備臨床過敏的診斷價值，過度解讀反而容易導致營養失衡或飲食壓力。

不過，若曾出現明確過敏反應，或過敏原數值異常高者，建議由過敏科專業醫師評估，安排「口服食物誘發試驗」進一步確認。該檢查需在具備急救設備的醫療院所進行，確保安全無虞。

傑登醫師強調，食物過敏報告是參考，不是絕對禁令。是否過敏，還是要看吃下去後身體的實際反應，別讓一紙報告限制了生活。

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