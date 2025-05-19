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高溫燒壞腦袋？醫：熱會讓你失智、情緒失控！

2025/05/19 21:18

天氣炎熱，醫師提醒高溫會直接影響腦部功能，須防熱傷腦。示意圖。（圖取自freepik）

天氣炎熱，醫師提醒高溫會直接影響腦部功能，須防熱傷腦。示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期氣溫節節升高，防曬、防中暑成了外出必備準備。不過醫師黃軒提醒，極端高溫除了造成熱傷害、脫水等問題，更可能「悄悄燒壞大腦」，從注意力下降、情緒失控，甚至提高失智風險，呼籲民眾務必提高警覺，做好防熱對策。

黃軒在臉書「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」指出，大腦是人體最怕熱的器官之一。研究顯示，高溫會干擾腦部的血流分布與神經傳導功能，導致注意力、記憶力與判斷力下降。當身體無法有效散熱，核心體溫升高，甚至可能引發「熱性譫妄」與認知混亂。

此外，有研究顯示，長時間處於高溫環境中，會導致神經傳導物質（如多巴胺與血清素）濃度變化，進一步影響情緒穩定性。這也解釋了為什麼許多人在酷暑時容易煩躁易怒，甚至有研究指出，高溫會提高衝動行為與暴力事件發生的機率。

長期熱暴露恐提高失智風險不只是短暫不適，高溫還可能對大腦造成長期傷害。根據針對高溫環境下工作者的研究指出，當氣溫超過攝氏35度時，人類的語言處理能力、執行功能與反應速度會明顯下降。長期暴露於極端高溫中，可能與阿茲海默症等神經退化疾病風險上升有關，推測與慢性神經發炎及腦部血管損傷有密切關聯。

黃軒提醒，下列族群對熱的耐受力較低，更容易出現熱導致的神經與認知症狀：

●老年人（腦血流調節能力下降）

●幼童（體溫調節系統未成熟）

●有高血壓、糖尿病、心臟病等慢性病患者

●長時間在戶外或密閉空間工作者（如外送員、建築工人）

這些人若出現頭痛、神智不清、語無倫次等情況，可能是大腦已經受損，應立即降溫並送醫處理。

想要在酷暑中保護大腦，黃軒建議掌握以下5個重點：

●穿透氣衣物、用冷毛巾敷頸部與額頭，幫助大腦降溫。

●多補充水分、避免酒精攝取，以防脫水加劇熱傷害。

●每小時進冷氣房休息10至15分鐘，讓體溫有緩衝空間。

●避免上午11點至下午3點進行戶外活動。

●若感頭暈、講話異常，立即停下活動、尋求醫療協助。

黃軒提醒，夏季高溫不僅是舒適問題，更關係到大腦的功能與生命安全。與其等到中暑才後悔，不如提早做好「護腦」措施，讓自己平安度夏。

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