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世壯運選手注意！ 使用中藥小心內藏藥檢風險

2025/05/19 21:28

中藥中的麻黃與火麻仁成分，可能含WADA禁用物質，選手用藥需謹慎。（資料照）

中藥中的麻黃與火麻仁成分，可能含WADA禁用物質，選手用藥需謹慎。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2025年世界壯年運動會（簡稱世壯運）熱烈進行中，國際賽事藥檢規範嚴格，選手用藥安全也是賽事中的一大議題。然而，中醫治療常用的部分藥材，也可能包含被列入世界運動禁藥管制機構（WADA）禁用清單的成分。中醫師褚衍強提醒，選手若在比賽期間使用中藥，應特別注意藥材內容，避免無意間違規。

褚衍強今日於臉書「中醫安心講堂 褚衍強中醫師」發文表示，根據WADA禁藥分類，常見禁用物質包含興奮劑（S6）與大麻類（S8）等，中藥中的「麻黃」與「火麻仁」成分分別涵蓋其中。麻黃中的麻黃鹼（Ephedrine）與偽麻黃鹼（Pseudoephedrine）是治療感冒的常用成分，常見於麻黃湯、小青龍湯與葛根湯等傳統處方，皆屬於S6類興奮劑，賽內禁用。

而火麻仁則可能含有四氫大麻酚（THC），為S8類大麻類物質之一。火麻仁常被用於潤腸通便，在潤腸湯、麻子仁丸與炙甘草湯等中藥方劑中十分常見。若使用劑量較高，或於賽事期間服用，可能產生藥檢反應，需特別小心。

褚衍強表示，雖多數中藥材屬天然來源，但若涉及國際賽事，仍應依WADA規範審慎判斷。尤其本屆世壯運選手年齡層較廣，可能同時使用中西藥品，交互作用與藥檢風險更需留意。貼敷類藥品如痠痛貼布、精油貼布等雖多為草本成分，仍建議控制使用時間，不超過4小時，以降低皮膚過敏或其他不良反應的風險。

褚衍強也提醒，中醫師在比賽期間開立處方時，應詳列藥材內容並適度調整處方用量，有疑慮時可查閱WADA禁藥清單或尋求專業協助，保障選手健康與參賽權益。

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