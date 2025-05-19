自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》腰部「游泳圈」小心代謝症候群！ 4步驟正確量腰圍

2025/05/19 20:45

國健署提醒，腹部肥胖代表體內內臟脂肪堆積，這不僅影響外觀，更會大幅增加代謝症候群與心血管疾病的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署提醒，腹部肥胖代表體內內臟脂肪堆積，這不僅影響外觀，更會大幅增加代謝症候群與心血管疾病的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道怎麼正確量腰圍嗎？腰圍不只是外型指標，更是健康警訊。國民健康署在臉書專頁提醒，腹部肥胖代表體內內臟脂肪堆積，這不僅影響外觀，更會大幅增加代謝症候群與心血管疾病的風險，正確量腰圍4步驟應：去除衣物、確認位置、將皮尺輕貼皮膚後，吐氣時取數值。

根據國健署說明，正確測量腰圍的方法如下：

1. 除去腰部衣物，保持輕鬆站立、雙手自然下垂。

2. 使用皮尺繞過腹部，位置應為骨盆上緣與肋骨下緣之間的中點（腹部中線）。

3. 確保皮尺與地面平行，輕貼皮膚但不壓迫。

4. 維持自然呼吸，在吐氣結束時讀取腰圍數值。

國健署說，正確量腰圍的第一步，就是除去腰部衣物；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署說，正確量腰圍的第一步，就是除去腰部衣物；圖為情境照。（圖取自freepik）

5大危險因子中3項 即為代謝症候群

國健署指出，除了腹部肥胖與代謝症候群相關，以下5項指標只要符合3項以上，就可被診斷為代謝症候群：

1. 血壓偏高：收縮壓≧130mmHg、舒張壓≧85mmHg。

2. 血糖偏高：空腹血糖值≧100mg/dL。

3. 三酸甘油脂偏高：空腹三酸甘油脂≧150mg/dL。

4. 高密度脂蛋白膽固醇（HDL）偏低：男性<40mg/dL、女性<50mg/dL。

5. 腰圍過粗（腹部肥胖）：男性腰圍≧90公分（35吋）、女性腰圍≧80公分（31吋）。

國健署提醒，若屬於代謝症候群，未來罹患重大慢性病的風險大增，如糖尿病機率為一般人的6倍、高血壓風險增4倍、高血脂風險增3倍、罹患心臟病與腦中風的風險為2倍。

國健署呼籲民眾，養成定期量測腰圍與健康指標的習慣，及早發現潛在危機，並透過飲食控制、規律運動與生活習慣改善，有效預防代謝症候群，守護健康人生。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中