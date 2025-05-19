健康網》腰部「游泳圈」小心代謝症候群！ 4步驟正確量腰圍

國健署提醒，腹部肥胖代表體內內臟脂肪堆積，這不僅影響外觀，更會大幅增加代謝症候群與心血管疾病的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道怎麼正確量腰圍嗎？腰圍不只是外型指標，更是健康警訊。國民健康署在臉書專頁提醒，腹部肥胖代表體內內臟脂肪堆積，這不僅影響外觀，更會大幅增加代謝症候群與心血管疾病的風險，正確量腰圍4步驟應：去除衣物、確認位置、將皮尺輕貼皮膚後，吐氣時取數值。

根據國健署說明，正確測量腰圍的方法如下：

請繼續往下閱讀...

1. 除去腰部衣物，保持輕鬆站立、雙手自然下垂。

2. 使用皮尺繞過腹部，位置應為骨盆上緣與肋骨下緣之間的中點（腹部中線）。

3. 確保皮尺與地面平行，輕貼皮膚但不壓迫。

4. 維持自然呼吸，在吐氣結束時讀取腰圍數值。

國健署說，正確量腰圍的第一步，就是除去腰部衣物；圖為情境照。（圖取自freepik）

5大危險因子中3項 即為代謝症候群

國健署指出，除了腹部肥胖與代謝症候群相關，以下5項指標只要符合3項以上，就可被診斷為代謝症候群：

1. 血壓偏高：收縮壓≧130mmHg、舒張壓≧85mmHg。

2. 血糖偏高：空腹血糖值≧100mg/dL。

3. 三酸甘油脂偏高：空腹三酸甘油脂≧150mg/dL。

4. 高密度脂蛋白膽固醇（HDL）偏低：男性<40mg/dL、女性<50mg/dL。

5. 腰圍過粗（腹部肥胖）：男性腰圍≧90公分（35吋）、女性腰圍≧80公分（31吋）。

國健署提醒，若屬於代謝症候群，未來罹患重大慢性病的風險大增，如糖尿病機率為一般人的6倍、高血壓風險增4倍、高血脂風險增3倍、罹患心臟病與腦中風的風險為2倍。

國健署呼籲民眾，養成定期量測腰圍與健康指標的習慣，及早發現潛在危機，並透過飲食控制、規律運動與生活習慣改善，有效預防代謝症候群，守護健康人生。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法