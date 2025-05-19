北市聯醫預立醫療簽署穩增 議員籲補助制度擴大一般民眾

台北市議員鍾沛君呼籲市府正視這一制度落差，讓更多有意願者能負擔得起、也願意參與這項攸關生命尊嚴的重要制度。（記者劉詠韻攝）

〔記者劉詠韻／台北報導〕預立醫療決定書保障病人的尊嚴、自主與善終權利，逐年受到重視。台北市立聯合醫院近年積極推動團體預立醫療照護諮商，簽署人數逐年上升，但相較高齡人口與死亡人數，比例仍偏低。市議員鍾沛君指出，現行補助制度未能有效觸及真正有意願參與的族群，建議應適度擴大補助對象至一般民眾。聯醫回應，補助須符合特定使用條件，目前無法開放予所有民眾。

台北市議會今於莒光社會住宅考察團體預立醫療諮商執行情況。鍾沛君表示，該補助主要針對身障者、重大疾病患者、中低收入戶及列冊長者等弱勢族群，提供全額補助，但大部分台灣人忌談生死，且這些補助對象多半因生活壓力較大，較難主動面對生命末期議題，反觀中產階級更有餘裕思考這類決定。

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台北市議會今於莒光社會住宅考察團體預立醫療諮商執行情況。（記者劉詠韻攝）

實際上，北市聯醫自推動團體諮商以來，簽署量穩定成長。統計指，2019年2251份、2020年1644份、2021年2434份、2022年2410份、2023年增至3571份，2024年截至目前則達4044份。儘管成長數字亮眼，但鍾沛君認為，與北市每年新增的高齡人口與死亡人數相比，仍顯不足。

鍾沛君說，目前在台北市簽署預立醫療文件的費用為2250元，第二人起為800元，各縣市價格不一，部分地區甚至超過3000元，對多數人來說仍是筆不小的開銷。她認為，這樣的費用門檻加上民眾對死亡議題的忌諱，是影響簽署意願的主要障礙。

鍾沛君強調，若政府有意願推動預立醫療制度，適度補助一般民眾並非無的放矢，而是對國家財政與醫療資源分配有正面效益的政策選擇。她呼籲市府正視這一制度落差，讓更多有意願者能負擔得起，也願意參與這項攸關生命尊嚴的重要制度。

聯醫表示，目前健保署已針對部分住院病人提供諮商費用補助，今年5月起進一步擴大至部分門診病人，同時也透過社會服務暨醫療救助金提供協助。不過，由於補助須符合特定使用條件，目前仍無法全面開放給所有民眾，未來將持續精進相關配套計畫。

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