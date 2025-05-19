健康網》找回A4腰！ 中醫推3款「去濕茶」輕鬆甩水腫

林歆祐表示，無糖綠茶富含咖啡鹼與茶多酚，具利尿作用，能有效排除體內多餘水分；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明吃得少、卻瘦不下來，或是下半身浮腫、腰圍不減反增？小心，可能是體內「濕氣」在作怪！翰醫堂中醫診所中醫師林歆祐於臉書粉專分享影片，提醒民眾注意身體濕氣重的警訊，並推薦3款「去濕茶」，包含無糖綠、 紅豆薏仁茶、每日去濕茶，改善體質、促代謝，喝出輕盈曲線。

濕氣重6症狀 臉出油長痘中招

林歆祐指出，體內濕氣過重會導致代謝變慢、脂肪囤積、水腫頻繁，是許多人減肥卡關的隱形敵人。常見的6大濕氣症狀包括：

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1. 頭髮容易出油

2. 臉部容易出油、長痘痘。

3. 經常感到頭昏腦脹。

4. 體重上升、代謝變慢。

5. 舌苔厚膩、舌邊有齒痕。

6. 排便黏膩、易沾黏馬桶。

林歆祐指出，體內濕氣過重會導致代謝變慢、脂肪囤積、水腫頻繁，可利用茶飲去濕、助代謝；圖為情境照。（圖取自freepik）

針對這些困擾，林歆祐推薦以下3款茶飲，有助排濕降火、提升代謝：

1. 無糖綠茶：富含咖啡鹼與茶多酚，具利尿作用，能有效排除體內多餘水分。不過須注意不宜長期或大量飲用，以免影響腸胃。

2. 紅豆薏仁茶：具健脾利水、消腫排毒效果，適合水腫型體質，但同樣建議適量飲用。

3. 每日去濕茶：由中醫師親調配方，成分包含三渣、洛神花、薏仁、陳皮、甘草等，溫和不刺激，適合日常飲用，能從根本調理脾胃、促進排便、幫助燃脂，是養成輕盈體質的好選擇。

林歆祐強調，去濕並非一朝一夕完成，需從日常飲食與生活作息著手。選對適合自己的茶飲，不僅能改善腸胃機能，也能幫助調整體質、打造理想體態。

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