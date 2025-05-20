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健康網》防曬1年四季不能少！ 食藥署曝4原因黑色素狂長

2025/05/20 09:33

食藥署提醒民眾注意日常防曬保養，避免色素沉著；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署提醒民眾注意日常防曬保養，避免色素沉著；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕黑色素（Melanin）會讓皮膚變黑，但它其實是人體肌膚的重要防護機制。食藥署於臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」發文說明黑色素的4個生成原因，包含日曬、荷爾蒙變化、受傷與發炎、疾病與藥物，提醒民眾不論陰、晴天，皆要注意日常防曬保養，避免色素沉澱。

食藥署說明，黑色素是由位於皮膚底層的黑色素細胞（Melanocyte）所製造，其主要功能保護肌膚，避免紫外線傷害。當肌膚接觸到紫外線時，黑色素細胞會產生黑色素，將光線吸收、分散，減少對皮膚的損傷。然而，若黑色素過度累積，不僅會導致膚色變深，更可能形成明顯色斑。

食藥署指出，紫外線是黑色素生成的最大因素，可分為立即性曬黑與延遲性曬黑，分別在曝曬後約1至2小時及2至3天出現色素沉著；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署指出，紫外線是黑色素生成的最大因素，可分為立即性曬黑與延遲性曬黑，分別在曝曬後約1至2小時及2至3天出現色素沉著；圖為情境照。（圖取自freepik）

黑色素細胞本體位於真皮層，突觸則延伸至表皮層。其生成的主要誘因包括以下4大類：

1. 日曬：紫外線是黑色素生成的最大因素，可分為立即性曬黑與延遲性曬黑，分別在曝曬後約1至2小時及2至3天出現色素沉著。

2. 荷爾蒙變化：女性在懷孕、服用避孕藥或月經來潮前，因荷爾蒙波動，常出現較明顯的色素沉著現象。

3. 受傷與發炎：皮膚受傷後產生的發炎反應，會刺激黑色素活化，因此傷口癒合後常見色素沉澱。

4. 疾病與藥物：如愛迪生氏症、尼爾森氏症等疾病，因腎上腺皮質素分泌過多，導致色素增加。此外，部分具光敏感性的藥物也可能引發色素沉著。

食藥署提醒民眾，即使在陰天或室內活動，也應做好防曬措施，避免肌膚無形中持續受紫外線刺激，進而加速黑色素生成，導致肌膚暗沉或產生斑點。防曬應成為日常生活的一部分，一年365天都不能間斷。

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