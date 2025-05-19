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健康 > 心理精神

健康網》先苦後甜、延遲享樂！ 醫：「慢多巴胺」像儲蓄

2025/05/19 21:48

「慢多巴胺」像是快樂的儲蓄帳戶，需要透過付出努力後才能慢慢兌現回報；圖為情境照。（圖取自freepik）

「慢多巴胺」像是快樂的儲蓄帳戶，需要透過付出努力後才能慢慢兌現回報；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否覺得快樂的感受總是很短暫？三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」分享「慢多巴胺」的概念，如同一種「儲蓄型能量」，透過適度承受痛苦、延遲享樂，能換來更長久的幸福感。

蕭捷健指出，在《多巴胺王國》一書中提到，大腦處理快樂與痛苦的神經系統其實是同一套，主要集中在「伏隔核（nucleus accumbens）」。當我們反覆刺激大腦獲取快樂（快多巴胺），例如追劇、滑手機、吃高糖食物，大腦為了保持平衡，會自動補上痛苦感，長期下來甚至會降低對快樂的感受度，產生「多巴胺阻抗」現象，與糖尿病患者出現「胰島素阻抗」的機制相似。

現代人習慣用短影音、甜食等方式快速獲取「快多巴胺」，除了不滿足，長期下來甚至會降低對快樂的感受度；圖為情境照。（圖取自freepik）

現代人習慣用短影音、甜食等方式快速獲取「快多巴胺」，除了不滿足，長期下來甚至會降低對快樂的感受度；圖為情境照。（圖取自freepik）

「你越追求快樂，反而越感覺不到快樂，」蕭捷健警告，這也是為什麼吸毒或沉迷賭博的人，快樂感往往逐漸消失，甚至在生活中難以再次獲得真正的滿足感。在人們意識到，生活是一場不斷調節快樂與痛苦的循環，就能從容地接受心情的變化。

相對地，「慢多巴胺」則像是快樂的儲蓄帳戶，需要透過付出努力後才能慢慢兌現回報，例如，每天讀幾頁書、完成一組深蹲，或是練好一首鋼琴曲等。這些看似艱難的過程，會在事後帶來一種踏實、穩定的幸福感。

蕭捷健建議，現代人在追求效率與即時回饋的同時，不妨多給自己一點「延遲享樂」的練習與挑戰，別急著把每天的快樂一次花光，給自己一點小挑戰。累積屬於自己的「慢多巴胺」，讓大腦有機會回饋更長久、更真實的快樂。

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