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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

「夏日陰莖」背後警訊 高溫恐成勃起隱形殺手

2025/05/19 16:16

夏季高溫不僅可能導致「夏日陰莖」的生理變化，醫師警告也可能因脫水、疲勞等因素影響勃起功能；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

夏季高溫不僅可能導致「夏日陰莖」的生理變化，醫師警告也可能因脫水、疲勞等因素影響勃起功能；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著北半球夏季到來，氣溫逐漸攀升，英國男性可能正體驗所謂的「夏日陰莖（Summer Penis）」現象，此現象意指陰莖因高溫導致血管擴張而略顯膨脹。然而，專家警告，這種看似有趣的生理變化並非全然好事，高溫可能成為親密時刻的隱患，增加勃起功能障礙（Erectile Dysfunction, ED）風險。

英國《每日郵報》報導，「夏日陰莖」是指男性在氣溫升高時，陰莖因血液循環加速、血管擴張以助散熱，而顯得比平日略大或飽滿。這屬於正常的生物反應。然而，英國獨立藥局（The Independent Pharmacy）資深臨床顧問、醫師唐葛蘭特（Dr. Donald Grant）指出，高溫對男性下體健康的影響並非僅止於此。他說：「近期英國春季氣溫屢破攝氏25度，雖然天氣宜人，但高溫也可能增加多種健康問題，包括勃起障礙。」

葛蘭特解釋，高溫可能透過多重途徑影響勃起功能。首先，脫水是關鍵因素。他表示：「高溫易使人脫水，進而減少血液總量，對已有陰莖血流問題的男性而言，勃起和維持勃起的難度將大幅提升。」

其次，熱浪帶來的疲勞與睡眠不足也會雪上加霜。「高溫迫使身體耗費更多能量調節體溫，常引發疲倦，而睡眠品質下降會抑制睪固酮分泌，進一步削弱勃起能力。」這些因素交互作用，還可能加劇壓力與焦慮，形成惡性循環。

此外，夏日聚會常伴隨的酒精也可能是禍首。葛蘭特提醒：「天熱時，英國人愛在啤酒花園小酌，但酒精會降低血壓、阻礙生殖器血流，長期過量更可能損傷神經與血管，對勃起障礙患者尤為不利。」

勞氏藥局線上醫師（LloydsPharmacy Online Doctor）的家庭醫師巴維妮·沙阿（Dr. Bhavini Shah）則補充，心理因素同樣不容忽視。她說：「慢性壓力、焦慮或憂鬱，會干擾勃起相關的血管功能，降低性趣並影響專注力。這些情緒還可能讓人依賴菸酒等不良習慣，使症狀惡化。」

據估計，約半數40歲以上男性曾受勃起障礙困擾。雖然偶發案例無需過慮，但若問題反覆或持續，應盡早諮詢醫師。這不僅攸關性福，更可能是高血壓、高膽固醇、糖尿病或心理疾患的警訊。

目前，促進陰莖血流的藥物是常見療法，但對心臟病患者等特定族群並不適用，需由專業醫師評估。

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